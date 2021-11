Konzumace v restauracích či food courtech nebude od pondělí pro neočkované

Vyplývá to z nového mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Ve stravovacích zařízení, kde kontroly personál provádí u vstupu, nesmí člověka bez příslušných dokladů vpustit do provozovny. Pokud se číšníci na certifikáty dotazují u stolu, nesmějí hosta, který je nemá, obsloužit. V případě stravovacích prostor v obchodních centrech nebo části trhů, kde jsou umístěny stoly, nemusejí kontroly provádět provozovatelé. Neočkovaní mají ale zákaz se na těchto místech občerstvovat.

V gastronomických podnicích, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech, diskotékách, hernách a kasinech nesmí být více lidí, než je v provozovně míst k sezení. V případě produkce živé hudby musí být podle opatření vzdálenost pódia od zákazníků nejméně dva metry.

Nové nařízení se netýká dětí do 12 let, děti a mladí do 18 let se mohou prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin. Mohou ho předložit i lidé, kteří mají potvrzení, že se nemohou nechat očkovat. Dále je PCR test platný pro rozočkované. Lidé po prodělaném covidu nesmějí mít od onemocnění více než 180 dní.

Restauratéři museli od 1. listopadu začít kontrolovat u hostů certifikát o dokončeném očkováním, doklad o prodělané nemoci nebo negativním antigenním či PCR testu. Ani dříve lidé bez těchto dokumentů nesměli v gastronomických zařízeních konzumovat. Odpovědnost o dodržení opatření byla ale na hostech. Případné kontroly prováděli hygienici či policisté.