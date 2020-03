Koronavirem v Praze je nakaženo dvouleté dítě i 86letý senior

Podle hygieniků bylo v úterý do 17:00 potvrzeno v Praze osm nových případů. "V jednom případě jde o kontakt s příbuznými ze Španělska, u kterých se po návratu z Prahy potvrdilo onemocnění," uvedla na webu ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Další tři se nakazili po kontaktu s člověkem, který byl na Slovensku v kontaktu s dříve nakaženou ženou. Ta se vrátila z konference v americkém Bostonu, se kterou souvisí i několik dalších českých případů. Další lidé se nakazili při blízkém kontaktu s nakaženými přímo v Česku, dva v rodině.

Večer ministerstvo zdravotnictví informovalo ještě o dalších třech případech v Praze. S nakaženou ženou z Ústeckého kraje, která se vrátila z Itálie, byli v kontaktu dva pozitivně testovaní občané USA, kteří se nakazili v hlavním městě. Mezi jejími kontakty byli i další dva úterní případy.

Podle hygieniků lidé pozitivně testovaní v Praze pobývali v italských městech Udine a Milán, lyžařských střediscích Passo del Tonale a sousedním Ponte di Legno, Madessimo, San Cassiano a Val Gardena.

Jediným nakaženým ve věku do šesti let je v Praze dvouleté dítě, nemocný je také chlapec ve věku 6 až 14 let. Tři nakažené jsou mladé ženy 15 až 24 let. Jednadvacet pacientů je ve věku 24 až 65 let. Starší jsou dva pozitivně testovaní muži a dvě ženy.

První pozitivní případy nákazy koronavirem úřady oznámily v neděli 1. března. Z Prahy byl pedagog České zemědělské univerzity a americká studentka, která studuje v Milánu a cestovala po střední Evropě. Později se nákaza prokázala i u její spolucestující z Ekvádoru. Do dnešního rána je nakažených celkem 64 ve všech krajích. Většina kromě cizinek je v domácí izolaci, nemocniční lůžka jsou vyhrazena pro vážné případy, které budou potřebovat podporu dýchání nebo jinou péči.