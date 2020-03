Koronavirus na Olomoucku: Uzavřenou oblast v katastru Litovle střeží policisté

Od dnešních 03:00 byla uzavřena oblast 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle. Podle informací ČTK vjezdy i výjezdy střeží od časného rána policie, armáda zatím nebyla potřeba. "Snažili jsme se, aby byl zabezpečen provoz a zásobování. Hlavní je, aby fungovalo zásobování a to nejen potravin, ale i dovozu ropných produktů na benzinky, dezinfekčních i drogistických potřeb. Přizpůsobili jsme to mu i vjezdy dodavatelů," řekl dnes novinářům Okleštěk s tím, že během dneška se bude opatření ještě upřesňovat a doplňovat tak, aby zásobování bylo stoprocentní.

"Někteří dodavatelé se nedostali do území, policie je nepustila. Nyní se to upřesňuje za účasti policie, aby se vychytaly detaily," doplnil hejtman.

Podle něj jsou všechna opatření zavedena, protože dotčené území je prosáklé virem. V oblasti je 25 potvrzených případů nákazy koronavirem, síť kontaktů je však velice rozsáhlá a jde až o tisícovku lidí. "Je tam široké prosíťování kontaktů. Kdybychom některou z obcí vyřadili, neošetřili bychom to území tak, jak by bylo potřeba, efektivita nařízení by se výrazně snížila. Je potřeba, aby se to nešířilo dál, aby nebyly kontakty a aby se kontakty nevyvážely dál do celého Olomouckého kraje a celé republiky. Vazba této lokality na Olomouc je velká a migrace za prací je tam také vysoká," podotkl hejtman. K opatřením v dalších oblastech není podle něj důvod, mimo tuto lokalitu jsou na Olomoucku pouze dva výskyty.

Okleštěk také uvedl, že do oblastí nebudou vpuštěni lidé ani kvůli zaměstnání v dotčených oblastech, aby nebyli infikováni. Uvedl, že naopak pracující z oblasti budou moci do práce docházet, pokud nebudou mít prokázaný výskyt. Kraj se bude podle hejtmana snažit co nejdříve do oblasti transportovat roušky, kterých je tam nedostatek. Roušky budou dovezeny ke starostům obcí s rozšířenou působností, na nich bude poté distribuce. "Udělám pro to maximum, aby to bylo dnes," řekl hejtman na dotaz ČTK. Olomoucký kraj minulý týden objednal půl milionu roušek a 15.000 respirátorů, dosud je ale neobdržel.

Nařízení je vyhlášeno kromě Litovle, Uničova a Červenky také pro obce Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle a to na dobu 14 dní. Obyvatelé z těchto uzavřených obcí, pokud budou mít příznaky, budou dle hejtmana testováni primárně, na místo přijedou zdravotníci v sanitkách k tomu vyčleněných.

Odpoledne hejtmanství plánuje tiskovou konferenci s hygieniky za účasti některého ze starostů z uzavřených oblastí přes Skype.