Koronavirus ohrožuje uzavření kauzy hejtmana Půty, líčení odročeno

Při změně senátu by se totiž celý soudní proces musel opakovat od začátku, pokud by státní zástupce i všichni obžalovaní nedali souhlas s takzvaným čtením podstatného obsahu protokolu, což by umožnilo pokračovat v dokazování tam, kde skončilo. S ohledem na složitost kauzy je taková varianta nepravděpodobná.

K uzavření případu, jenž u soudu v Liberci začal v prosinci 2018, zbývá dokončit závěrečné řeči a vynést rozsudek. Termíny dalších jednání za zrušené v tomto týdnu zatím soudce nestanovil. "Přesune se (jednání) podle našich informací na duben nebo květen," uvedl za hejtmana Lukáš Novák.

Kauza se týká dvou libereckých projektů obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO), na něž chtěla čerpat evropské dotace přes ROP Severovýchod. Obžalobě čelí čtyři firmy a 12 lidí včetně Půty. Státní zástupce pro hejtmana navrhuje pět let vězení za přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Martin Půta podle spisu přijal úplatek v souvislosti s opravou kostela sv. Máří Magdalény, měl dostat 830.000 korun, vyplaceno mu podle obžaloby bylo 530.000 Kč. Půta obvinění odmítá.

Kostel rekonstruovala firma Metrostav za 65 milionů, podle spisu bylo výběrové řízení zmanipulované v její prospěch a zakázka předražená o 24 milionů. Část peněz byla podle žaloby určená na úplatky, přičemž pracovníci Metrostavu podle státního zástupce upláceli i libereckého hejtmana. Pracovníci firmy tato obvinění stejně jako hejtman odmítli. Půta měl podle spisu jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné dotace ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny.

Kauza je spojená ještě s jedním projektem GEPO, což je oddychová zóna Perštýn v Liberci za více než 30 milionů. V tom Půta jako obžalovaný nefiguruje. Ani na oddychovou zónu evropská dotace nebyla vyplacena.