Koronavirus ovlivnil i tržby autoservisů. Klienti začínají šetřit, říká pro EZ odborník Jindřich Vaněk

Jejich tržby se řítí střemhlav dolů, ačkoli nemuseli mít zavřeno. Koronavirová pandemie způsobila, že autoservisům i autosalónům vysychá finanční tok z příjmů, respektive hlavně z prodeje nových modelů, který je téměř nulový. Autosalóny jsou na základě vládního nařízení už měsíc uzavřeny. Jedinou možností, jak si při koronavirové pandemii pořídit nový vůz, je internetový online prodej, jenž však žádný velký profit nepřináší. „Situace je opravdu špatná. Dříve jsme za měsíc prodali i 120 aut značky Škoda, nyní je to jen několik kusů. Bilanci nevylepšuje ani online prodej přes internet, výnos z něho představuje jen zanedbatelné určité procento. Je jasné, že lidé při epidemii řeší úplně jiné věci, než koupi nového vozu,“ posteskl si David Rohla, vedoucí prodeje v Autosalonu Klokočka.

Online prodej nových vozů: někde katastrofa, jinde pomáhá

Internetový prodej příliš kasu neplní ani u obchodníků na Jarově či na Strahově. „Jedná se jen o několik jednotek, co tímto způsobem prodáme a utržíme. Doposud jsme s prodejem i servisem přišli tak o 70 procent zisku zaviněné současným infekčním onemocněním,“ netají se rozladěním Jiří Vaněk ze salónu Auto Jarov. Obdobná situace panuje i u NH CAR Strahov. „Ztráty ze servisu i prodeje jsou obrovské. Lidé téměř nechodí, jsou doma, sedí u počítače a sledují filmy,“ tvrdí Jan Klimeš, vedoucí servisních služeb u NH CAR Strahov.

Situace přes online je ale odlišná u značky Volvo v Průhonicích. „Lidé si je přes WhatsApp či online objednají, a tak díky moderním technologiím nám prodej aut zase až tak úplně nestojí,“ konstatuje Lukáš Daněk, vedoucí průhonického servisu Volvo. Kdo si na prodej aut před online rovněž nestěžuje, je skupina Auto Palace. „Rychle jsme zareagovali na vzniklou situaci našimi aktivitami v online marketingu a aktuální výsledky ukazují, že zájem lidí o koupi auta začíná opět mírně narůstat,“ pochvaluje si Radek Donner, generální ředitel skupiny Auto Palace.

Bilanci ohledně prodeje nových vozů vylepšuje internetový prodej i Auto Podbabská. „Zachraňují nás klienti, kteří mají přesnou představu, jaký vůz či barvu chtějí dovézt, a to nám vylepšuje statistiky prodeje. Pokud nejsou stoprocentně rozhodnutí, jak má jejich nový vůz vypadat, je komunikace přes e-mail, či telefon trochu složitější, ale také si s tím poradíme,“ nastiňuje realitu servisní poradce Jindřich Vaněk z Auto Podbabská.

Uzavřené autosalony ale dělají obchodníkům vrásky na čele. Odbyt pochopitelně vázně i Lukáši Daňkovi z Volvo Průhonice. „Na prodejně se nám tady hromadí nové modely a tím přicházíme o zisk. Když průběžně sečtu tržby ze servisu a z prodeje, ocitli jsme se na polovině toho, co vyděláme normálně,“ posteskne si Daněk. Jaké ztráty díky pandemii ohledně zavřených autosalonů i servisu utrpěla společnost Auto Palace, to pečlivě tají. „Z důvodů silného tržního konkurenčního prostředí ji proto nechceme zveřejňovat,“ omlouvá se Stanislav Perkner, marektingový manažer Auto Palace.

Taxikáři mají čas a dohání tak odložené opravy

Žádné informační embargo ohledně propadu tržeb neuvalila Auto Podbabská. Podle servisního poradce Jindřicha Vaňka zatím vyčíslili ztrátu z prodeje i servisu tak kolem padesáti porcent. „Klienti k nám ale začali více chodit. Když pandemie začala a měli strach někam chodit, aby neonemocněli COVIDEM-19, udělali jsme za den kolem osmi aut, teď je to kolem šestadvaceti. Hodně nám pomáhají taxikáři, kteří nyní téměř nemají rita, a tak svůj čas věnují tomu, aby si dali auto do pořádku. Pouštějí se i do oprav, které dlouho odkládali,“ pochvaluje si zkušený odborník Jindřich Vaněk.

Zároveň ale upozornil, že někteří zákazníci začali dost šetřit. „Bohužel se běžně stává, že klient přijede na preventivní prohlídku, a po zjištění několika závad servisnímu poradci řekne, ať opraví jen ty nejzávaženější a ostatní necháme na později. Dříve si lidé nechali spravit vše naráz. Ale je jasné, že lidé nevědí, jak se ekonomická situace v zemi vyvine, tak nyní budou obracet každou korunu, tedy šetřit,“ posteskne si servisní poradce z Auto Podbabská Jindřich Vaněk. Ztráty počítá i personálu u Klokočky. „Tržby nám tak spadly o třetinu oproti normálu,“ přiznává šéf servisu Jaroslav Veselý.

Během koronavirové krize strádá i BestDrive, obchodní síť autoservisů a pneuservisů BestDrive, patřící do německého koncernu Continental. „Dopad na tržby je zatím dost citelný a to hlavně u kamionové dopravy a autoservisu. Nicméně jsme tady také proto, abychom našim zákazníkům ať už konečným anebo firmám poskytli nezbytnou mobilitu ne jen v časech snadných, ale i v těch složitějších,“ uvědomuje si poslání firmy její tisková mluvčí Lucie Matušková.

Autosalónům nyní finančně nepomáhá ani operativní leasing, takzvaný operák. „Když někomu skončí, bojí se původní auto kvůli nákaze k nám přivézt a nemůže si tak vzít na operák další, tedy nový vůz. Stejně tak nemáme příjem z autopůjčoven, kam vozy dodáváme. Některé autopůjčovny mají zavřeno,“ krčí rameny David Rohla, vedoucí prodeje u Klokočky.

Automobilka Škoda nevyrábí a inteligentních dílů je už nedostatek

Na klidu autoservisům, kteří se specializují na vozy značky Škoda, nepřidává ani rozhodnutí mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, která kvůli pandemii prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech, a to až do 27. dubna. Hrozí tak nedostatek náhradních dílů. „Začíná se to projevovat na inteligentních dílech, které jsou určeny na daný díl vozu s určeným číslem karosérie. U těch máme nyní výpadek,“ přiznává Jan Klimeš, vedoucí servisních služeb v NH CAR Strahov. Inteligentní díly pomalu docházejí i v servisu Auto Jarov. „Máme je ale objednané. Co se týká normálních dílů, těch máme na skladě dostatek, jsme dobře zásobeni,“ ujišťuje vedoucí tamního servisu Jiří Vaněk.

Komplikace s náhradními díly ale hlásí Jindřich Vaněk z Auto Podbabská. „My nemáme tak velký sklad, jakým se pyšní na Jarově, a tak musíme častěji objednávat, což nyní vede k určitému zpoždění. Když třeba klient přijede s tím, že při nehodě na autě způsobil větší škodu, musíme některé větší díly shánět až tři dny, obvykle je máme k dispozici do následujcího dne,“ přibližuje Jindřich Vaněk situaci, ale vzápětí dodává, že inteligentní díly jako například klíč k vozu jsou k dostání přibližně do měsíce. „Jsme ale schopni zabezpečit okamžitě běžný servis jako je výměna oleje či destiček,“ uklidňuje Jindřich Vaněk své věrné klienty. Trable s inteligentními díly přiznává i vedoucí servisních služeb v Autosaloně Klokočka Jaroslav Veselý. „Tyto díly jsme bohužel přestali v současné době objednávat. Co se týče běžných náhradních dílů, tam nemáme žádný problém. Chodí naprosto normálně, tedy do druhého dne.“

Lepší situace panuje u servisu vozů značky Volvo v Průhonicích. „Normální lakované díly máme na skladě, určitá prodleva nyní panuje u dílů z Belgie, na ně se čeká kolem týdne,“ tvrdí vedoucí servisu Lukáš Daněk. Ve štychu své zákazníky nenechá ani BestDrive, obchodní síť autoservisů a pneuservisů. „Zatím nemáme zásadní problém s dodávkami autodílů nebo pneumatik, ale situace se může postupem změnit, a to jak lepšímu nebo i k horšímu,“ upozorňuje tisková mluvčí firmy BestDrive Lucie Matušková.

Přezutí pneumatik představuje během krize jistý kšeft

Co během pandemie ale drží autoservisy i pneuservisy doslova nad vodou, je nynější přezouvání pneumatik ze zimní na letní sady. „O výměnu je velký zájem, i když s přezouváním u nás naši klienti započali tak s deseti denním zpožděním. Pneumatik máme dost, protože vždy v zimě už objednáváme na jarní termín. Zásob máme dostatek, a tak lidé nemusejí propadat panice,“ uklidňuje zájemce vedoucí servisu Jiří Vaněk z Auto Jarov. Plné sklady hlásí i Continental Barum. „Nedostatek pneumatik v souvislosti s pandemií zatím nehrozí. Sklady společnosti Continental Barum jsou dobře zásobeny a distribuce pneumatik směrem k dealerům funguje bez omezení,“ uvádí Magda Nagy, marketingová ředitelka Continental Barum.

Přezout bez obav mohou zákazníci obchodní sítě autoservisů a pneuservisů BestDrive, patřící do německého koncernu Continental. Podle obchodního ředitele Romana Sabola si společnost řádně připravila zásoby před jarní sezónou a tím má dostatečné zásoby pro zákazníky. „Nicméně někteří výrobci avizují limitující zásobování a vzhledem k omezeným výrobám pneumatik se dá očekávat, že některé rozměry mohou být později nedostatkové. V nelehkých podmínkách práce v nouzovém stavu mají všechny provozovny BestDrive otevřeno a vzhledem k rostoucí poptávce budeme postupně prodlužovat pracovní dobu tak, abychom vyšli našim zákazníkům vstříc dle našeho sloganu Vy jezdíte, my se staráme,“ říká s úměvem Roman Sabol, obchodní ředitel servisní sítě BestDrive.

Napilno mají právě v samotných pneuservisech BestDrive. I přes současnou situaci mají zákazníci podle tiskové mluvčí Lucie Matuškové zájem přezout na letní pneumatiky a připravit vozidlo na letní provoz. „Poptávka se postupně stále zvyšuje, a to jak na onlinu, tak na prodejnách. A tak věříme, že většina zákazníků bude mít na léto již přezuto, jen sezóna bude mít jinou prodejní křivku než v běžných letech,“ upozorňuje mluvčí Matušková z Best Drive, obchodní sítě autoservisů a pneuservisů.

Klokočka hlásí i padesát aut denně

Zahlceni žádostí o přehození pneumatik jsou i u Klokočky. „Lidé u nás přezouvají, jako by žádná pandemie nebyla, za den udělámě i padesát aut. Samozřejmě nám pomáhá fakt, že se staráme i o flotily firemních aut,“ těší vedoucího servisu Jaroslava Veselého. Nápor hlásí i Volvo v Průhonicích. „Na čtrnáct dní dopředu máme termíny vyblokované, klienti musejí čekat. A to i přesto, že jedeme na dvě směny a na skladě máme 1600 sad. Zájem mají i klienti, co mají operák. Je jediné štěstí, že se přezouvá na jaro či léto, kdy není stanovena zákonem žádná vyhláška, dokdy musejí mít vozy obuto, jako je tomu u zimních pneumatik, které musejí být namontovány od 1. listopadu,“ připomíná vedoucí servisu Volvo Lukáš Daněk.

Živo ohledně přezutí je i v Auto Podbabská. „A je to i tím, že řada zákazníků má u nás pneumatiky uskladněné, což se týká hlavně taxikářů i firem a lidí, co mají vůz na leasing. Tady byznys běží dobře,“ těší servisního poradce Jindřicha Vaňka. Obdobná situace panuje v servise NH CAR Strahov. „ I k nám nyní jezdí hodně fleetové flotily, tedy společnosti, co mají vozový park od nás,“ informuje šéf servisních služeb z NH CAR Strahov Jan Klimeš.

Řada autoservisů si v době krize přilepšuje prováděním STK či přípravou na ni.

Těžký život mechanika, směna v roušce dá pěkně zabrat

Veškeré autoservisy i pneuservisy ale nyní pečlivě dbají na dodržování hygienických nařízení. Ale někdy to ztěžuje technikům i mechanikům práci. „Dělat celou směnu v roušce i v rukavicích, není nic jednoduchého. Také vše prodlužuje, že úplně každé auto, která k nám do servisu přijede, musíme pečlivě a řádně vydezinfikovat,“ přibližuje současnou realitu vedoucí servisních služeb u Klokočky Jaroslav Veselý.

Nedobytnou tvrz například připomíná Auto Podbabská. Její zákazníci se dovnitř nedostanou, maximálně jdou za doprovodu personálu zaplatit na kasu. „U vchodu čeká náš člověk, který se přicházejících ptá, jak mu může pomoci. Pak mu zavolá kompetentního poradce-technika, který vůz odveze na dílnu a klient počká venku. Rovněž i my vozy řádně dezinfikujeme, například volant balíme do igelitové fólie a všichni nosíme ochranné rukavice,“ tvrdí Jindřich Vaněk z Auto Podbabská. Aby u personálu Volvo v Průhonicích nedošlo ke vzájemné nákaze, rozdělil vedoucí servisu Lukáš Daněk 60 zaměstnanců na dvě směny. „Pracují po třiceti lidech a dbáme na to, aby nepřišli do kontaktu. Zkrátka směny držíme od sebe.“

Zvýšenou péči o své zaměstnance v době koronavirové pandemie nabízí rovněž skupina Auto Palace. „Vyhlásili jsme pro naše lidi možnost mimořádně výhodného zakoupení ojetého vozu z nabídky AutoPointu, neboť jízda vozem do práce je jistě hygienicky bezpečnější než cesta městskou hromadnou dopravou,“ odůvodňuje generální ředitel skupiny Auto Palace Radek Donner, proč firma k tomuto kroku sáhla.

Na zdraví svých lidí nyní úzkostlivě dbá i Continental Barum. „Logistiku jsme nastavili v souladu s aktuální situací, a to tak, aby při distribuci pneumatik byli maximálně chráněni jak naši zaměstnanci, tak zaměstnanci distribuční společnosti i samotných dealerů pneumatik,“ stará se marketingová ředitelka Continental Barum Magda Nagy.