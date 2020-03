Koronavirus v Itálii: Známý novinář popsal, jaká je tam aktuální situace

Itálie je nejhůře zasaženou evropskou zemí novým koronavirem. Podle dostupných údajů se nemocí COVID-19 nakazilo téměř 6000 lidí, přičemž v sobotu bylo oznámeno rekordních více než 1200 nových případů. Zemřelo více než 230 lidí, naopak 589 se jich zcela vyléčilo.

Již před uvalením karantény na miliony obyvatel severní Itálie, kde se nákaza šíří nejvíce, se k současné situaci v zemi vyjádřil český novinář a dlouholetý spolupracovník CNN Tomáš Etzler. Na sociální síti se přitom odkazoval právě na informace renomované americké zpravodajské televize.

Donutit ho k tomu měl premiér Andrej Babiš, který Italy zkritizoval. „Trochu perspektivy ze CNN: Itálie má nejstarší populaci v Evropě. Nejmladší oběti tam bylo 76 let. Itálie má aktivní a efektivní systém testování a otestovala už desetitísice lidí, daleko nejvíc v Evropě,“ napsal na twitteru.

„Podle BBC je průměrný věk všech mrtvých na koronavirus 81 let. Průměrný věk,“ zdůraznil někdejší zahraniční reportér ČT. „Podle Ben Wedemana ze CNN je to 80 let. Nejmladší nakažený v Itálii je miminko mladší než měsíc. Pouze 2% všech nakažených v Itálii je mladších 24 let,“ konstatuje.

Etzler se na italském příkladu snažil ukázat, že nemoc je nebezpečná hlavně pro starší a jinak nemocné lidi, na což upozorňují i odborníci. „Silvio Brusafero, ředitel zdravotního institutu v Itálii, řekl na tiskové konferenci, že většina mrtvých na koronavirus měla přes 80 let a již trpěla jinými chorobami,“ doplnil.