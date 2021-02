Koronavirus změní lázně na několik let, některým hrozí zánik

"Budou chybět cizinci a i návrat českých klientů bude nějakou dobu trvat. Zvlášť na Karlovarsku, kde vypadli cizinci, tak tamní zařízení jsou zavřená už od března a je otázkou, kdy a jestli se otevřou. Rok 2021 bude minimálně stejně těžký jako rok 2020, byť s různým časovým průběhem. A finanční vyčerpanost se sčítá," uvedl Bláha.

Lázně v loňském roce poprvé postihla protikoronavirová opatření na jaře. Začalo propouštění a usilovná jednání s vládou o kompenzacích, které se nakonec podařilo dojednat. V létě, když se lázně opět mohly otevřít, pomohly některým státní vouchery nebo kompenzační vyhláška, která navýšila příjmy. Od podzimu pak znovu výrazně klesl počet i českých klientů, nemocnice neoperovaly a neposílaly pacienty na doléčení do lázní a rostly i obavy samotných pacientů.

A i státní pomoc má podle Bláhy nedostatky. Na kompenzace čekají lázně i měsíce. Například kompenzace z programu Covid - ubytování za loňské jaro některé lázně ještě nedostaly, řekl.

Tím se ale prohlubují problémy s cash-flow. Firmy sahají hluboko do svých rezerv a dostávají se na hranu přežití. První lázně v Česku už požádaly o ochranu před věřiteli, například Lázně Bohdaneč.

V Karlovarském kraji třeba Lázně Františkovy Lázně přijímají hosty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči a samoplátce. Hostů je ale málo. "My máme otevřený nyní jen hotel Belvedere a Pawlik - hlavní budovu. Ale obsazenost je velmi mizerná, někde kolem 15 procent kapacity, což znamená asi 60 hostů na Belvederu," uvedl ředitel Lázní Františkovy Lázně Josef Ciglanský. Podobně je tomu v Jáchymově, kde jsou také otevřeny jen dva lázeňské hotely a obsazenost je okolo 20 procent.

Lázně v Karlovarském kraji jsou na tom o to hůře, že z velké části byly závislé na klientech ze zahraničí. V Karlovarském kraji to bylo asi 70 procent klientů. Podle Bláhy se možná začnou postupně vracet Němci, klienti z Ruska jsou zatím velmi nejistí, možná se vrátí hosté z arabských zemí. Ale vše bude záviset na vývoji pandemie.

"Na jaře jsme byli všichni víc vystrašení a vlastně žádná vlna epidemie nebyla, byla jen vlna opatření. Teď je to mnohem horší, ale my už jsme byli falešně klidnější. A ono se to sčítá, to, že jsme v tom dlouho, rezervy docházejí, vládní pomoc je strašně pomalá a je velký rozdíl mezi tím, co vláda říká a jaká je realita. Zpracování žádostí o dotace trvá i půl roku a dosud nemáme peníze za jaro. A možná, že část lázní to už nerozdýchá," shrnul Bláha.

Jak ale dodává, české lázně zatím všechny krize nakonec přežily a snad přežijí i tu současnou. Až opadne pandemie a obavy z nákazy, mohly by lázně naopak být vyhledávanějším cílem pro lidi, kteří chtějí zlepšit svůj zdravotní stav odolnost i vůči podobným infekcím, jako je koronavirus.