Kraje berou příspěvek vlády na bydlení jako odpovídající

Problém by podle něj mohl nastat, pokud by ubytování uprchlíků v penzionech a hotelech pokračovalo v letní turistické sezoně. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) by příspěvek měl být vyšší.

Podle Kuby je pro kraje důležité, že se příspěvek navýšil. Původně vláda navrhovala maximálně 180 korun denně. "Další navýšení částky od krajů a obcí by se týkalo hotelů a penzionů. Tím pádem by se ta kompenzace dostala na úroveň přibližně 350 nebo 370 korun. A pokud jsem mluvil s provozovateli těchto zařízení, tak částka v rozmezí 300 až 500 korun by zřejmě odpovídala jejich představám," uvedl Kuba.

Příspěvek vlády podle Kuby zatím není nijak časově omezený. Není tedy jasné, jak dlouho mohou poskytovatelé ubytování podporu čerpat. Podle Kuby by mohl nastat problém, pokud by ubytování uprchlíků v penzionech a hotelech pokračovalo i v letní turistické sezoně. "Tam asi mají všichni jinou představu. Ale pro některé penziony a hotely může být příspěvek od státu na ubytování uprchlíků v dubnu a v květnu, kdy není nápor turistů tak vysoký, celkem zajímavý," uvedl Kuba.

Podle hejtmana Holiše by příspěvek státu na ubytování uprchlíků měl být vyšší. "My jsme avizovali, že to má být kolem tří stovek, takže uvidíme, jak se to potká s tím územím. Ale konečně už můžeme s něčím pracovat," řekl dnes ČTK Holiš. Usiluje o co nejjednodušší administrativu a jasné vymezení pravidel na přerozdělení ubytování uprchlíků. "Dosud ubytování přerozděluje Hasičský záchranný sbor a my to máme přes kraje řešit. Myslím si, že dvoukolejnost není na místě. Věřím, že na to ještě ústřední krizový štáb zareaguje nějakým usměrněním, aby to ve všech krajích bylo stejné," uvedl Holiš.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) ČTK řekl, že vláda přijala částky, které hejtmani navrhli. "Podstatné také je, že na dítě se nebude dávat méně," uvedl Grolich.

Z Ukrajiny, které před téměř třemi týdny napadla ruská armáda, utekly podle odhadů přibližně tři miliony lidí. Česko již vydalo přes 170.000 speciálních víz pro Ukrajince. V úterý jich vnitro udělilo téměř 10.000. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo více než 94.500 uprchlíků, v úterý jich přibylo zhruba 4300.

Kraje dostanou na ubytování uprchlíků po 10 milionech korun z krizové rezervy

Každý kraj dostane v nejbližších dnech z rozpočtové rezervy státu na krizové situace v regionech deset milionů korun, celkem tak stát uvolní 140 milionů korun. Hejtmani je mají přednostně použít na ubytování ukrajinských uprchlíků, řekl po dnešním jednání zástupců krajů s vládou ČTK hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). S ministry se hejtmani dohodli na tom, že stát bude platit za ubytování ukrajinských uprchlíků 200 až 250 korun denně podle typu bydlení. Domluvili se také na přerozdělování migrantů z nejvytíženějších krajů. Přerozdělování se bude řídit počtem obyvatel kraje a jeho ekonomickou výkonností. Podle Netolického je rezerva na krizové situace v krajích ve výši deset milionů nízká a dlouho nevydrží, k tomu regiony plánovaly z této sumy platit například provoz krajských asistenčních center pro uprchlíky z Ukrajiny.

"Bylo nám řečeno, že deset milionů, které stát uvolní, máme přednostně použít na ubytování. Tím pro nás debata nekončí, protože musíme ještě mít kompenzaci nákladů, které jsme vynaložili za zřízení krajských asistenčních center a podobně," uvedl. Suma podle Netolického odpovídá "krizovým" deseti milionům korun, které v roce 2020 a 2021 dostaly kraje na výdaje s epidemií covidu-19. "Doposud jsme žili v domnění, že má částka být použita i na úhradu nákladů provozu asistenčních center, k tomu není nijak vysoká. I když budeme vyplácet jen limity dané vládou, dlouho nevydrží," konstatoval s tím, že kraje budou jednat o dalších kompenzacích. Připomněl, že se jedná i financích Evropské unie.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stát zaplatí za ubytování uprchlíků v tělocvičnách a podobných zařízeních 200 korun denně, a to bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého. Stejnou částku bude podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stát hradit v případě ubytování například v internátech či prázdných domovech pro seniory. Obce a kraje zajistí ubytovaným stravu. Za ubytování penzionového typu zaplatí stát 250 korun denně. Třetinou by měly u každého typu ubytování přispět kraje či obce, řekl Kuba. Podle něj to u penzionů umožní poptávat ubytování za cenu kolem 370 korun za lůžko bez stravy. Podle Netolického ale kraje na doplácení peníze nemají.