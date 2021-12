Kvůli finanční situaci se nebude na Vánoce uskromňovat 59 procent Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli vlastní finanční situaci se nebude na Vánoce nijak uskromňovat 59 procent Čechů. Svátky bez omezení si dopřejí téměř všichni mladí ve věku 18 až 35 let a téměř dvě třetiny seniorů. Uskromnit se naopak musí 45 procent lidí ve věku 36 až 45 let. Vyplývá to z průzkumu, který mezi 807 respondenty provedla agentura PerfectCrowd na přelomu listopadu a prosince pro Generali Českou pojišťovnu.