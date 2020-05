Kvůli příspěvkům pro OSVČ už padají trestní oznámení

V prvním případě chtěl podle správy neoprávněný žadatel vylákat na výplatě příspěvku 875.000 korun, když podal žádosti jménem živnostníků, kteří však o bonus nežádaly. Další zjištěné případy mají obdobný postup. Žádosti podala osoba za žadatele, kteří už ale podali žádost pod svým jménem a na svůj účet.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činí maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Následně novelu zákona MF prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu až do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období.

Dosud finanční správa podle informací na twitteru přijala v rámci prvního období 492.815 žádostí a z toho zpracovala 491.834. V případě druhého období správa přijala 124.757 žádostí a zpracovala jich 119.733. Celkem za obě vyplatila přes 14 miliard korun. V případě prvního období je průměrná vyplacená částka 24.145 korun a u druhého období 18.791 korun.

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.

Zástupci obcí a krajů v posledních dnech kritizovali, že vyplácení bonusu připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je totiž fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

"Vláda ve zrychleném režimu prosadila, aby se obce ze svých příjmů podílely na vyplácení jednou třetinou. S nikým nic neprojednávala, takže o této povinnosti zatím ze starostů a hejtmanů nemá téměř nikdo ani tušení," uvedl dnes například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj by o tom měla jednat Sněmovna.