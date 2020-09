Lázně ujišťují o zabezpečení proti covidu, potřebují klienty z ČR

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V lázních je podle Svazu léčebných lázní ČR menší riziko nákazy koronavirem než třeba v obchodě či škole. Svaz, který se snaží přilákat české klienty po omezení cestování z Německa, to dnes uvedl v tiskovém prohlášení. ČTK to řekl prezident svazu Eduard Bláha. Německo v pátek zařadilo celé Česko mezi rizikové oblasti z hlediska možné nákazy a varovalo Němce před cestami do Česka. Svaz lázní už dříve uvedl, že Němci jsou pro české lázně nejvýznamnější skupinou hostů z ciziny.