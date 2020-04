Lékař a exprimátor Pavel Bém se nakazil koronavirem, ordinuje přes skype

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Psychiatr a bývalý pražský primátor Pavel Bém byl minulý týden pozitivně testovaný na nový koronavirus. Žádné příznaky nemoci COVID-19 nepociťuje a je v domácí karanténě, do které muselo i několik zdravotníků, se kterými přišel do styku. Bém, který působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, to potvrdil dnešním Hospodářským novinám (HN).