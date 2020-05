Lékař popřel znásilnění čtyř epileptických pacientek, každá po něm žádá milion

Tomášek se hájí tím, že chtěl pacientkám pomoci, že jeho zájem byl čistě vědecký a že takto vyšetřil několik desítek žen, přičemž všechny s tím souhlasily.

Obžaloba tvrdí, že neurolog páchal trestnou činnost od října 2013 do července 2015, a to v motolském centru pro epilepsii. Třem pacientkám provedl ve svém lékařském pokoji gynekologické vyšetření pohmatem v pochvě. Dvěma tvrdil, že tak zjišťuje, jestli nemají cysty. Třetí řekl, že zkoumá, zda nemá srůsty po laparoskopickém odstranění vejcovodu.

"Toto mé vyšetření bylo pouze orientační. Pokud jsem měl jakékoliv podezření, posílal jsem pacientky dál na regulérní gynekologické vyšetření," uvedl dnes Tomášek u pražského městského soudu. Zdůraznil, že ženy k vyšetření nenutil a že lék na epilepsii může způsobovat cysty, které vedou k dalším problémům, například neplodnosti nebo poruchám menstruace.

"Většina pacientek pak ke mně získala větší důvěru a začaly spontánně hovořit o svých problémech," řekl s tím, že 30 až 80 procent epileptiků trpí různými sexuálními dysfunkcemi.

Dráždění nahé pacientky vibrátorem vysvětlil lékař tím, že prováděl předběžný výzkum ohledně toho, jaký vliv má sexuální vzrušení epileptických pacientů na EEG. "Cílem výzkumu nebyla moje sláva a ambice. Šlo mi o to, jak pomoci konkrétním pacientkám. Byla tam určitá chyba, že jsem už v této fázi nepodal žádost etické komisi," připustil. Na dotaz uvedl, že vibrátor zakoupil z vlastních prostředků a nenechal si ho proplatit od zaměstnavatele.

Znalecký posudek tvrdí, že čtveřice pacientek trpí posttraumatickou stresovou poruchou. U jejich vyšetření nebyla přítomna zdravotní sestra, což je však podle Tomáška v Motole běžné. Žádné z vyšetření lékař nezanesl do zdravotnické dokumentace. Soudu to zdůvodnil tím, že databáze je přístupná všem zaměstnancům, a proto do ní nechtěl zadávat citlivé detaily.

"Plně mě nenapadly důsledky, ke kterým to povede. Je mi velmi líto pacientek, že tímto musí procházet. Je mi líto, že u nich důvěra nebyla navázána a že jsem u nich nebyl schopen tak pomoci, jak bych si představoval," řekl Tomášek. Za znásilnění mu hrozí až deset let vězení. Justice ho původně potrestala za poškození cizích práv, a to desetiměsíčním podmíněným trestem. Nesouhlasil s tím však nejvyšší státní zástupce, který se úspěšně dovolal a dosáhl nového projednání případu.