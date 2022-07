Lesní požár vypukl i na Zlínsku, hasiči ho mají pod kontrolou

Požár podle ní postupně likvidovalo 38 jednotek hasičů, nyní jich zasahuje osm. "Na místo vyjeli hasiči s ženijním nářadím, stále probíhají likvidační práce. Zatím byla včera (v pondělí) večer vyhlášena pouze lokalizace požáru, likvidace ještě ne. To znamená, že tam ještě hoří. Jsou tam skrytá ohniska, která hasiči rozhrabávají a prolévají vodou," uvedla mluvčí.

Zásah podle ní hasičům komplikuje obtížně dostupný terén a nutnost kyvadlově dovážet na místo potřebnou vodu z několik kilometrů vzdáleného Holešova. V pondělí pomáhal požár hasit i policejní vrtulník s takzvaným bambivakem. Je zavěšený pod vrtulníkem a lze do něj nabírat vodu a poté ji vypouštět, aniž by stroj musel přistát. "Teď nám začíná foukat, uvidíme, jestli nezačne pršet, což by mohlo být velkou pomocí. Velitel zásahu předpokládá, že by dopoledne mohla být vyhlášena likvidace požáru a místo předáno majiteli," řekla Javoříková.

Příčinu vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který vyhlašují jen při mimořádných situacích.