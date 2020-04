Letadlo z Indonésie přivezlo do Prahy 98 Čechů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Prahy přiletělo dnes ráno repatriační letadlo z Indonésie. Přivezlo 98 Čechů a 61 občanů jiných zemí Evropské unie, kteří uvízli na ostrově Bali. Vyplývá to z informací Letiště Václava Havla a z vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na twitteru. Na počátku příštího týdne by měli do Česka přiletět i čeští občané evakuovaní z Austrálie a Nového Zélandu.