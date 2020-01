Letiště Brno zavedlo opatření proti koronaviru

"Určitě zde není důvod k panice. S ohledem na rozsah našich pravidelných letů je nebezpečí výrazně nižší než na velkých letištích. Pokud i přesto přiletí cestující, který bude vykazovat příznaky onemocnění koronavirem a navštívil nebo byl v kontaktu s někým, kdo v posledních dvou týdnech navštívil některou ze zemí, kde se zdroj nákazy potvrdil, je třeba, aby se ihned po příletu obrátil na personál letiště, který je odborně proškolen k dalšímu postupu," uvedl Splavec.

Z Brna momentálně létají tři pravidelné linky, a to do Londýna, Milána a Berlína. Nejbližší je přílet z Londýna dnes v 17:30.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ode dneška zavádí informační kampaň a cílený screening cestujících na všech českých letištích. V důsledku nákazy novým typem koronaviru zemřelo v Číně do čtvrtka 213 lidí a 9692 se nakazilo.

WHO vyhlásila stav globální nouze z důvodu epidemie koronaviru. To znamená zejména posílení opatření přímo v místě epicentra nákazy. Ostatním státům světa @WHO doporučila racionální opatření. Ta, která přijala ČR, tomu odpovídají. Nadále je zpřesňujeme. https://t.co/dlEONgDsjZ