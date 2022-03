Letošní návštěvnost pražské zoologické zahrady dnes překonala 200.000

— Autor: ČTK

Letošní návštěvnost pražské zoologické zahrady dnes překonala 200.000, je to dříve než obvykle. Na twitteru a facebooku to uvedl ředitel zoo Miroslav Bobek. Zoologickou zahradu k dnešnímu dni navštívilo přesně 201.079 lidí, z toho zhruba 31.000 byly ukrajinské děti a ženy. Loni za celý rok přišlo do zoo téměř 963.000 návštěvníků.