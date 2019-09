Lidé jako Babiš a Zeman jsou mi odporní. Slavný zpěvák nemilosrdně účtuje

Fiala v rozhovoru pro Reflex vzpomíná, jak se během komunismu setkával s režimem i StB a dostával „po hubě“. „Hráli jsme zadarmo, párkrát jsem byl na výslechu, někdo vyletěl ze školy. Lidé tomu nechtějí věřit, někteří by si to přitom potřebovali vyzkoušet a na dnešek by se pak dívali jinak,“ uvedl

„Lidé v 90. letech byli jiní než dnes, nežili v kapitalismu. Kdo se narodil v roce 2000, tak se narodil do úplně jiné společnosti. Do dneška mi přijde neuvěřitelné, že můžu cestovat,“ popisuje Fiala.

Marasmus, ve kterém jsme teď, začal vznikat už tehdy. Problém je podle něj v lidech, kteří vidí všechno špatně, zůstali tady jen nevzdělání prudiči. Lidé v Česku mají podle něj dost možností, ale zbytek je na nich. Milion členů KSČ prý nezmizelo, jsou tu pořád a své děti vedou k nespokojenosti.

O politicích mluví ostře, ale zároveň si drží nadhled. „Lidé jako Babiš a Zeman jsou mi odporní, ale pro planetu to neznamená nic moc. Asi ti lidi někdo tady chce,“ řekl Fiala. Doba je ale podle něj dobrá, sám se snaží politiku spíš ignorovat a nebere ji vážně.

Pozitiva je ale z Petra Fialy cítit a on je chce taky šířit, třeba i na novém albu Třecí plochy.