Lidé jsou zbyteční, zlikvidovat, a důchodci... Kvůli ekologii padla silná slova

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Ve vyspělých zemích se rozšiřuje trend, kdy mladí lidé dávají za vinu svým rodičům, v jakém stavu jim zanechali naši planetu. Tyto takzvané ekoobavy často zachází až do radikálních myšlenek. Co by se ale stalo, pokud by se skutečně naplnily?