Lidé z jižní Moravy mohou ode dneška žádat o dotace a úvěry na obnovu bydlení

Lidé budou moci získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Peníze jsou určeny na opravu, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti. V případě nové výstavby mají lidé nárok na zálohovou dotaci půl milionu korun. Žádosti v místě živelní pohromy pomohou vyplnit mobilní týmy úředníků.

Lidé ze zasažených lokalit budou moci z programu získat dotaci až dva miliony korun, v případě bytového domu lze dotaci dva miliony korun čerpat na každý byt. Zálohovou dotaci 500.000 korun mohou lidé použít vedle demolice, pokud je součástí výstavby, na přípravu projektové dokumentace nebo přípravu položkového rozpočtu. Další peníze budou přiznány na základě předložených dokladů, které se budou podle MMR proplácet obvykle do deseti dnů.

Nárok na dotaci budou mít ti, kteří měli nemovitost pojištěnou, i lidé bez pojistky. "Kdo má nemovitost pojištěnou například na dva miliony korun a škodu na domě čtyři miliony korun, dostane k pojistce dotaci dva miliony korun. Kdo pojištění nemá, dostane dotaci dva miliony korun a na dva miliony korun zvýhodněný úvěr," uvedla dříve ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Úvěr s fixní úrokovou sazbou jedno procento bude poskytnut od 30.000 do tří milionů korun. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení až na dva roky v případě narození dítěte, ztráty zaměstnání delší než tři měsíce, nemoci trvající déle než čtvrt roku nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.

Podporu z programu Živel není možné čerpat na úhradu nákladů, které byly pokryty pojistným plněním, nebo které byly příjemci jinak nahrazeny státem nebo z veřejné sbírky.

Podrobné informace k programu lidé najdou na webu SFPI. Jsou na něm zveřejněny také místa a časy, kde budou k dispozici mobilní týmy úředníků. Podle Dostálové lidem, kteří přijdou na tato stanoviště, bude zatím stačit doklad totožnosti a fotodokumentace v mobilním telefonu. O radu s vyplněním žádosti lze požádat také telefonicky či e-mailem.

Škody, které způsobila bouře doprovázená tornádem 24. června především na Břeclavsku a Hodonínsku, dosahují podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zhruba 15 miliard korun, uvedl dříve. Poničeno bylo 1200 domů, zatím zhruba 160 bude muset být zbořeno. Šest lidí v důsledku katastrofy zemřelo, desítky byly zraněny.