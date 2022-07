LIVE: Hasiči začali streamovat zásah u požáru v Českém Švýcarsku

Hřensko - LIVE | zdroj: YouTube

"Jsme na rozhledně Janov, kde je umístěný dronově přenosový vůz, který monitoruje celý zásah a dokáže do štábu přenášet obrazové informace, které budeme streamovat i veřejnosti," řekl Studnička. "Tohle je první streamování zásahu pro veřejnost," podotkl.

Vůz má v sobě dva drony, které mohou situaci monitorovat. Oba přístroje jsou vybavené termokamerou a jeden z nich je vybaven kamerou, která dokáže přenést detail události na velmi velkou vzdálenost. Speciální techniku poskytl hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, auto je jediné svého druhu v ČR.

Lidé prostřednictvím několika kamer mohou sledovat východní směr, kde se nachází obce Mezná a Kamenická stráň, severozápadní směr, kde je Hřensko a severovýchodní směr s Pravčickou bránou.

Mluvčí generálního ředitelství hasičů Tomáš pořízek ČTK k přenosu řekl, že původně byl pro velitele zásahu. Nakonec se ale podle něj hasiči rozhodli, že přenos zpřístupní veřejnosti, a to mimo jiné i proto, aby odradili lidi od toho, aby se jezdili na zasažená místa podívat osobně.

U požáru hasiči zasahují od nedělního rána, od úterního večera udržují hranice požáru v národním parku České Švýcarsko na ploše o velikosti pět krát dva kilometry, tedy na 1000 hektarech. U požáru na místě zasahuje téměř 500 hasičů, další je postupně střídají. Nasazena jsou také dvě letadla a sedm vrtulníků. Ve čtvrtek se přidají k zásahu také dva speciální letouny Canadair z Itálie.

Podle ředitele hasičů Vladimíra Vlčka zasahuje u rozsáhlého požáru asi 240 profesionálních a 250 dobrovolných hasičů. Oblíbené turistické místo Pravčická brána i zámeček s restaurací Sokolí hnízdo v Hřensku jsou podle průzkumu z vrtulníku v pořádku.

Ohniska v Hřensku se podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana daří držet pod kontrolou. Podle Marvana se podařilo požár zabrzdit i na dalších místech národního parku, tedy v Mezné, Mezní Louce a ve Vysoké Lípě, odkud se někteří lidé museli evakuovat. Pod kontrolou hasičů je situace také u obce Janov. Další evakuace hasiči neplánují.

Plameny se snaží hasiči zastavit u hranic s Německem, hoří také mezi Meznou a Mezní Loukou a ve směru na Jetřichovice. Další ohniska jsou uvnitř lesů, řekl dnes ČTK ředitel krajských hasičů Roman Vyskočil. Oheň se daří hasičům držet od obydlí, ale v obci Mezná úplně shořely dva domy, zřejmě zapálené jiskrami zanesenými k nim větrem.

Do Hřenska dnes dorazily posily z dalších krajů, mimo jiné sedm profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje se čtyřmi vozidly a s velkoobjemovým čerpadlem. Dovezli i tři kilometry hadic, které společně s čerpadlem umožní snazší dálkovou dopravu vody do odlehlejších částí ohněm zasaženého parku. Na místo odpoledne dorazili i záchranáři z Prahy s modulem pro hromadná neštěstí Golem a terénní čtyřkolkou, které budou sloužit jako technická podpora a zázemí.

Úřad pro civilní letectví dnes vyhlásil nad národním parkem České Švýcarsko kvůli požáru zákaz letů. Bezletová zóna bude v kruhu o poloměru deset námořních mil, tedy asi 18,5 kilometru, a do výšky 10.500 stop (přibližně 3300 metrů). Do prostoru mohou pouze letadla a vrtulníky záchranných složek.

Krajský úřad Ústeckého kraje dnes k 13:00 vyhlásil na celém území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, po kterou je zakázáno v lesích například kouřit či rozdělávat oheň. Za porušení zákazu hrozí pokuta. Hejtmanství ale zatím nevydalo plošný zákaz vstupu do lesů a ani to výhledově neplánuje. Zákaz by se dotkl v jednom okamžiku celého území kraje, tedy i těch lokalit, kde nehoří. O zákazu vstupu mluvil dnes dopoledne ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. Správa parku dnes požádala ministerstvo životního prostředí o vyhlášení zákazu vstupu do parku, řekl ČTK mluvčí správy Tomáš Salov. Zákaz by mohl začít platit ještě dnes nebo nejpozději ve čtvrtek.

Správa parku na facebooku informovala, že uzavírá několik turistických tras. Uzavřen je rovněž přechod do Německa přes Hřensko nebo příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic. Zavřená je i cesta z Hřenska do Mezné a Mezní Louky. Státní plavební správa (SPS) pak dnes vydala podle serveru zdopravy.cz zákaz plavby na pětikilometrovém úseku Labe mezi Dolním Žlebem a Hřenskem.