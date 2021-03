Lockdown zasáhl i do jarních prázdnin, omezil aktivity dětí

Řada rodičů z Přerova a okolí kvůli vládnímu nařízení neopouštět hranice okresů zrušila hlavně domluvené prázdniny u prarodičů. "My jsme doma a chodíme po vesnici se aspoň projít, protože babička s dědou žijí v jiném okrese," řekla na dotaz ČTK na sociální síti ve skupině Přerováci jedna z maminek. "Děti samy zavřené doma. Já v práci do večera, místo toho aby jeli k babče, je to jiný okres," posteskla si další žena. "Za normálního života, který téměř upadl v zapomnění, by byl nejmladší syn se svým kroužkem Zálesáků na své základně a užíval by si nové věci," popsala další.

Podle vládního nařízení mohou rodiče s ratolestmi vyrazit na procházky jen na území obce, například v Přerově mají k dispozici zhruba 58 kilometrů čtverečních. Řada rodičů na druhou stranu využila omezení k "probádání" míst, kam se dříve s dětmi nedostali. "Ráno vyrážíme s dětmi a psy do přírody v rámci, kde se může. A světe div se, není to za půl hodiny projité. Jsme venku většinou skoro tři hodiny. Poznáváme krásy Přerova a okolí, ale ne krásy obchoďáku," podotkla ve skupině Markéta Václavíčková.

Stejná situace čeká i rodiče dětí z celého Zlínského kraje, poslední termín jarních prázdnin totiž vychází pro všechny čtyři jeho okresy. I tam museli rodiče narychlo měnit plány včetně zamluvených pobytů na chalupách. "Na jedné straně naštvanost, těšili jsme se, že vyjedeme na týden do Jeseníků a provětráme hlavy, klidně i bez vleků jen na procházkách, na druhou stranu chápu, že opatření jsou potřeba. Na celý týden už mám vypsanou dovolenou, vybrat si ji musím, protože je ještě loňská. Tak ji budu trávit doma," řekla dnes ČTK jedna z maminek z malé obce na Kroměřížsku.

Na lockdown zareagovaly v týdnu i půjčovny zimních vybavení, které by za jiné situace běžely naplno až do konce jarních prázdnin. I přes uzavření lyžařských středisek je sportovci využívali letos k půjčení běžek či skialpinistického vybavení. "I letos nám vracení výbavy komplikuje pandemie covidu. Zatím je až do odvolání naše půjčovna uzavřena," vzkázali dnes svým uživatelům například zástupci olomoucké půjčovny Skimax.