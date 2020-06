Lukašenko do vězení. Demonstranti v Praze vyjádřili solidaritu s běloruskou opozicí

Lukašenko, kterému se někdy přezdívá poslední evropský diktátor, vládne zemi s 9,5 milionu obyvatel od července 1994.

Demonstranti se dnes v centru Prahy sešli v poledne. Měli s sebou červeno-bílé běloruské vlajky, které byly státním symbolem mezi lety 1991 a 1995. Přinesli si i transparenty, mimo jiné s nápisy Freedom for Belarus (Svobodu pro Bělorusko). Během protestu skandovali "Lukašenko do vězení" nebo "Bělorusko žije".

Podle organizátorů akce má Lukašenko v zemi asi tříprocentní podporu, i přes to ale využívá všech nástrojů, aby zabránil svobodným volbám a udržel se u moci. Připomněli například zatýkání politických oponentů, protikandidátů, ale i protirežimních demonstrantů. Protestující dnes zároveň vyzvali prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, aby proti Lukašenkovi veřejně vystoupili. "Jeho praktiky nepatří ani do 21. století, ani do Evropy," prohlásil jeden z řečníků.

Běloruské úřady nyní s blížícím se datem prezidentských voleb stupňují snahu zlomit opozici. Při protestech z minulého týdne zadržela policie asi 360 opozičních aktivistů včetně populárního bloggera Sjarheja Cichanouskiho, který sbíral podpisy na podporu kandidatury své ženy Svjatlany. Ta se rozhodla kandidovat poté, co jejímu muži úřady účast ve volbách odepřely.

Před týdnem policie zatkla také Lukašenkova potenciálně zřejmě nejvážnějšího protikandidáta Viktara Babaryku. Babaryka býval šéfem Belgasprombanky, běloruské odbočky ruské Gazprombanky, kde prezident nařídil provést razie a finanční kontrolu kvůli údajnému podezření z daňových úniků. Podle opozičního představitele, který tvrdí, že na podporu své kandidatury získal čtyřnásobně více podpisů, než je stanovené minimum, jde o zinscenované politicky motivované vyšetřování.