Epidemiolog varuje před večírky v Chorvatsku. Sám tam tráví dovolenou

"Zrče na chorvatském ostrově Pag je vyhlášené místo pro mega dance party velkých mas lidí z různých zemí Evropy. Ano, už tam byli v červenci i Češi, a ano, už z toho máme nakažené v různých částech ČR,” napsal v pondělí epidemiolog na svůj twitterový účet s poukazem na to, že lidé mají zřejmě nutnost pařit i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum. Informoval o tom server novinky.cz

Zrče na chorvatském ostrově Pag je vyhlášené místo pro mega dance party velkých mas lidí z různých zemí Evropy. Ano, už tam byli v červenci i Češi a ano, už z toho máme nakažené v různých částech ČR. Tak pařit je zjevně nezbytně nutné i v době pandemie bez ohledu na zdravý rozum. — Rasti Madar (@RastiMadar) August 3, 2020

Maďar ale přitom svojí varovnou zprávu psal zrovna z dovolené v Chorvatsku, což potvrdil i domicil jeho twitterové zprávy, čímž padl takříkajíc v nemilost. Lidé si stěžovali, že jim jsou psány takové věci právě z místa, před nímž daná osoba varuje. Epidemiolog se ale bránil tím, že i dovolenou lze v Chorvatsku strávit bez zvýšeného rizika infekce.

"Nejde o místo, ale o způsob. To zdůrazňujeme po celou dobu. Vlastním autem do soukromého apartmánu bez cizích kontaktů je to dokonce mnohem bezpečnější než na hromadné akci u nás v ČR,” vyjádřil se ke svému původnímu tweetu.

Podle dostupných informací je dříve velice navštěvovaná oblast Zrče na Pag v letošní sezóně téměř vyprázdněná a tamní kluby přijaly striktní bezpečnostní opatření.

"Při vstupu do klubů se lidem měří teplota a zaznamenávají se údaje každého hosta - jméno, příjmení, telefon - pro případ epidemiologické intervence. Naštěstí na ostrově podle místních obyvatel nebyla v posledních měsících infikována žádná osoba,“ napsal chorvatský deník Večernij list.

Šest nakažených

Maďar se sám pro server Seznam zprávy posléze nechal slyšet, že čeští hygienici zaznamenali pouze šest lidí, kteří se zřejmě nakazili na ostrově Pag. "V rámci těch šesti případů není jisté, jestli se všichni nakazili v Chorvatsku nebo je tam nějaký místní přenos, ale de facto máme zatím šest lidí v klastru s označením Zrće,“ informoval epidemiolog.

Chorvatsko je z hlediska epidemiologické situace vyhodnocené jako bezpečná destinace a na vládním semaforu má zelenou barvu, tzn. lze do něj neomezeně cestovat, aniž by se dotyčná osoba musela při návratu prokázat negativním testem na covid-19 nebo nastoupit čtrnáctidenní karanténu.

V zemi je od propuknutí pandemie 5294 případů infekce novým typem koronaviru, z nichž 153 s nákazou zemřelo. Univerzita Johnse Hopkinse konstatovala, že v průběhu července došlo v Chorvatsku ke zvýšení počtu nových případů a denní nárůst cca odpovídá dubnovým číslům.