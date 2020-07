Magistrát přestěhoval prvního klienta z domova Svojšice do Prahy

Z domova sociální péče ve středočeských Svojšicích se do Prahy vrátil první z klientů. Karel Loub bydlí v magistrátním bytě v Praze 9. Přestěhoval se díky novému magistrátnímu přístupu, kdy chce město vracet obyvatele svých mimopražských zařízení do metropole. Letos se přestěhuje ještě další dvacítka osob do celkem 11 bytů. ČTK to dnes řekli pražští radní Milena Johnová (Praha Sobě) a Adam Zábranský (Piráti) a ředitel domova Martin Kahánek.