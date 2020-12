Magistrát řeší asi tisícovku porušení pravidel proti šíření covid

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský magistrát zaznamenal dosud v přestupkovém řízení častější porušení pravidel protikoronavirových opatření letos na jaře než na podzim. V jarní vlně pandemie úřad řešil 500 řízení, při podzimní vlně do začátku prosince to bylo 430 přestupkových řízení. Část jarních případů je vyřešena, podzimní prohřešky na rozhodnutí magistrátu teprve čekají. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.