Maláčová chce po kontrole ostravského domova pro seniory odvolat jeho ředitele

Situací v největším domově pro seniory v Moravskoslezském kraji se zabývá také policie, kvůli odhalené šikaně před dvěma roky jsou obviněny dvě bývalé ošetřovatelky z týrání klientů.

"Nálezy naší kontroly jsou zásadní," uvedla Maláčová. Kontrola například zjistila že u části klientů udělal personál opatření, jimiž omezil jejich pohyb. U některých klientů byl upraven způsob podávání léků, aniž o tom lékař vedl přesnou evidenci. Podle kontrolorů také v domově obecně platí, že je zde k dispozici málo personálu, na směně pracuje čtyři až pět lidí a na noční směně pouze jeden.

"Od 16. srpna vedeme přestupkové řízení, oni teď mají 15 dnů na to, aby podali rozklad,“ sdělila serveru ministryně. Řízení může skončit pro zřizovatele domova Slunečnice, magistrát města Ostravy, pokutou. Maláčová uvedla, že už kvůli zjištěním svých kontrolorů požádala ostravského primátora, aby ředitele Slunečnice odvolal. Podle Macury má protokol o inspekci asi 90 stránek, nejdříve se s ním chce seznámit. Nechá si předložit informace jak od ředitele Barana, tak od svého náměstka pro sociální záležitosti Zbyňka Pražáka (KDU-ČSL).

"Pokud jde o setrvání pana ředitele Barana ve funkci, pokud mu neprokážu nějaké pochybení, jsem zvyklý za svými lidmi stát," řekl serveru. Ministryni také požádá, aby mu konkrétně uvedla, v čem ředitel pochybil a proč by měl z funkce odejít.

Baran, který je ředitelem Slunečnice přes 20 let, je podle serveru na odchod připraven. "Je možné, že to nastane: že budu odejit, nebo i odejdu já. Ta kontrola ministerstva otevírá spoustu dalších otázek, které je třeba řešit se zřizovatelem. Budeme se muset nad tím zamyslet, předělat tyto vnitřní normy a předělat to, jak to chce ministerstvo,“ řekl. Mínil tím zejména nedostatek personálu a slabě obsazené noční služby.