Maláčová: Do karantény šlo v březnu s e-neschopenkou 36 tisíc lidí

Vyplývá to z aktuální statistiky e-neschopenek České správy sociálního zabezpečení a z údajů, které na svém twitteru zveřejnila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Počet lidí v karanténě se ve středu proti úterku zvýšil jen ve čtyřech okresech. Nejvíc rostl v Litoměřicích. Za poslední den se zvedl o 42. V izolaci tam celkem bylo 225 lidí. Nákaza nemocí COVID-19 se objevila v litoměřickém domově pro seniory. Testy ji potvrdily u pěti desítek klientů. S menším přírůstkem počtu následovaly okresy Svitavy, Domažlice a Mělník. Podle údajů, které zveřejnila ministryně, v poslední březnový den lékaři vystavili 954 nových karanténních e-neschopenek.

Nejvíc osob v izolaci zůstává v Moravskoslezském kraji, a to přes 2400. Za poslední tři dny počet klesl o 770. Následuje Praha, kde je s e-neschopenkou v karanténě 2100 lidí. Proti pondělku je to o 713 méně. Množství lidí, kteří byli v karanténě, každý den postupně rostlo až do minulého čtvrtka. Tehdy zůstávalo doma s e-neschopenkou 22.400. Od té doby počet klesá. Teď je zhruba takový jako v pondělí 16. března.

Celkový počet lidí v nařízené karanténě na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být o něco vyšší. Lékaři totiž mohou případy sociální správě hlásit nejen elektronicky, ale i na papírovém tiskopisu.

Do dvoutýdenní karantény museli od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března do ní šli i ti, kteří přicestovali z vybraných zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Nyní je čtrnáctidenní izolace povinná pro všechny, kteří se vracejí ze zahraničí. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě bývají také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun. Příspěvek se stanoví ze superhrubé mzdy. Firmy budou moci o kompenzaci začít žádat 6. dubna přes webovou aplikaci. Úřady práce začnou peníze rozesílat po 10. dubnu, předpokládá ministerstvo práce.