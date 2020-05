KOMENTÁŘ: Maminky, promiňte. Během pandemie musíme poslouchat epidemiology, nikoli vás

Časy se zkrátka mění. Dříve jsme bez ohledu na náš věk poslouchali naše maminky, na jejichž slova vždy došlo, byly přirozenou autoritou. Nyní je ale vše jinak. A může za to opět koronavirová pandemie. Teď holt moudré maminky střídají přísní a nesmlouvaví epidemiologové. Ano, odborní lékaři, které veřejnost před vypuknutím onemocnění covid-19 sotva registrovala, málokdo se jejich činností zabýval. Ale jejich show, kterou téměř denně v přímém přenosu předvádějí, mě opravdu baví.

Kadeřníci se ještě před otevřením asi udusí

A zřejmě nejsem sám. Krásný první máj anebo prodloužený víkend připravili kadeřníkům, když oznámili, že lazebníci mohou v pondělí 11. května otevřít jen v tom případě, když kromě roušky budou mít na obličeji ještě štít z plexiskla. A tak se kadeřnice a jejich kolegové omluvili svým protějškům, že se letos polibek pod rozkvetlou třešní nebude konat, protože se musejí vrhnout k 3D tiskárně a začít vyrábět štíty, anebo kontaktovat někoho, kdo ji má a ovládá. Chytře totiž předpokládají, že jim štít nikdo nedodá, slib o vybavení českého národa rouškami už jednou pobavil a opakovaný vtip přestává být vtipem.

Když speciální tiskárnu konečně sehnali, dostavil se šok: štít na obličeji stíní, a tak je nemožné trefit požadovaný odstín barvy, jakou požaduje zákaznice. Navíc v kombinaci s rouškou způsobuje nedostatek kyslíku, a tak dusící se vlasoví specialisté museli vzít astmatikovi dýchací sprej, aby po nadechnutí nakonec zjistili, že takto to fakt nepůjde a někteří se třeba už nenadechli, a tak stejně neotevřou... Někdo zřejmě udělal chybu, drazí epidemiologové.

A další rána přišla vzápětí z úst vládního epidemiologa docenta Rastislava Maďara. A to poté, když se lidé dozvěděli, co vše se v následující vlně bude otevírat, si stoupl k mikrofonu a sdělil, že vše může být ještě úplně jinak, protože na přelomu měsíce čísla nakažených začala opět stoupat. A přitom tentýž docent večer předtím říkal, že my nebudeme jako Němci, kteří nutně musejí dupnout na brzdu. My uvolňujeme restrikce s rozvahou.

Pan plukovník hrozil zavřením hranic a „narušitel“ ožívá

Ale pozor, rozhodně se epidemiologům nevysmívejte, nestavte se proti nim a už vůbec jim neklaďte nepříjemné otázky, jinak přijde pan plukovník Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, a vyrazí vás nemilosrdně ze dveří jako otravného Daniela Münicha, člena Ekonomickému poradního týmu při Ústředním krizovém štábu. Představte si nehoráznost: dovolil si klást nepříjemné dotazy a měl mít i poznámky kvůli analýzám o koronaviru a relevantnosti dat. To si dovolil dost! Proto pan profesor Prymula musel jednat a ukázal nějakému ekonomovi červenou kartu. Přece epidemiologové jsou tady šéfové a nikdo jiný nemá právo se jim stavit do cesty.

A to nedávno plukovník Prymula hrozil, že za hranice se dva roky kvůli infekci nedostaneme. A jak se jistý německý občan nedávno přesvědčil, nelhal. Na česko-polské hranici se pokusil dostat k severním sousedům a polský voják začal varovně střílet. A tak opět ožilo slovo „narušitel“, které tak rádi používali hrdinní soudruzi pohraničníci. Málokdo by tušil, zvláště, když jsme 1. května oslavili 16. narozeniny vstupu do Evropské unie, že budeme z hranic číst podobné zprávy. Ale jak je vidět, epidemiologové opravdu vládnou, to si laskavě uvědomte, vážení.

A já stále čekám, kdy se přimluví u ministerstva zdravotnictví, aby nám skutečně do poštovních schránek byly dodány roušky, jak vláda slíbila. Nebo tady autorita epidemiologů končí? Zřejmě i oni dosáhli svého stropu. Vláda je holt vláda i pro pány epidemiology. Anebo mám špatnou doručovatelku, která k mému kastlíku nezná cestu a vždy zabloudí. Asi jsem pecháček a požádám, aby ji vyměnili.

Stát pomáhá i bezdomovcům v exekucích, ale OSVČ stále remcají

Na druhou stranu, to není věcí vlády, aby upracovaný kabinet ještě kontroloval, jestli nějaký pobuda dostal ústenku nebo nikoli. Vláda se přece skrz roušky stará o bezdomovce i lidi v exekucích a dokonce jim prý dává i vydělat. Například stát, respektive ministerstvo zdravotnictví se podle analytiků asi už nemohlo dívat, jak si vede jednatel firmy Recea Prague, který čelí 18 exekucím a k tomu má chudák trvalé bydliště na Městském úřadě Prahy 5. Proto si řeklo, že mu pomůže a koupí si od něj nějaké ústenky. Stejnou charitu ministerstvo předvedlo i u jednatele společnosti De Sol Investments, vůči němuž je vedeno jen 11 exekučních řízení. Vrcholem dobročinnosti se ale stala společnost Batist Medical, která podle analytiků dodala resortu zdravotnictví respirátory FFP2 za rekordní částku 866 Kč za kus, přitom ve svém přehledu ministerstvo zdravotnictví samo uvedlo, že se mu podařilo respirátory FFP2 koupit i za cenu cca 50 Kč za kus. Rozdíl 816 Kč je jednom respirátoru nikoho asi netrápí, pomoc je zapotřebí, i když šéf lidovců Marian Jurečka už podal trestní oznámení na nákup ochranných pomůcek.

Lakomé není dle analytiků ani ministerstvo vnitra. Například společnost Liyi Trade Limited, která je registrovaná v hongkongském rejstříku a vznikla na podzim minulého roku, získala objednávku na dodávku respirátorů FFP2 v hodnotě 113 milionů Kč. Základní kapitál této společnosti je přitom pouhých 33 tisíc Kč. Šéf Jan Hamáček, který už dříve lidem bez práce radil, aby si šli přivydělat do zemědělství, zřejmě ví, jak těžký je rozjezd v podnikání, a tak proč by resort nevypomohl. Na něj zatím ještě nikdo žalobu nepodával. Ale kdo ví.

Stát prostě pomáhá, kde se dá, a vy, nevděční živnostníci, ji pořád kritizujete, že vám dává málo. Nejste na světě sami, musíte si uvědomit, že helfnout potřebují i podnikající bezdomovci, kteří jsou v exekucích a je nutné rovněž podpořit začínající asijskou firmu. Nemůžete být takoví sobci, milé OSVČ.

Klid, vždyť makají a nenechají nikoho padnout

A ještě je tu jedna věc. Vidíte, paní že ministryně financí Alena Schillerová mluví pravdu, když říká, že stát pomůže opravdu každému a nenechá nikoho padnout. Jenže už neuvedla, podle jakého klíče se pomoc určitým podnikatelům určuje. Ale to nevadí, hlavně, že se maká, jak říká pan premiér Andrej Babiš.

Vláda i epidemiologové opravdu během pandemie zkoušejí duševní zdraví nás občanů. Možná se jednou sejdeme v čekárně u psychiatra. Ale já tam když tak zajdu, až poté, co dostanu od státu slíbené roušky do kastlíku. To se mě asi pan doktor nedočká...