Marek Vašut otevřeně: Moravec v České televizi jako za komunistů, jiný názor je fake news

"U nás komunisté neviseli na lucernách a nedošlo k žádným mstivým útokům. Je to unikátní v tom, že nepadl ani jeden výstřel, ne nadarmo se té přeměně říká sametová revoluce," uvedl hned v úvodu Vašut.

"Chyběl mi tam jakýsi něžný Norimberský proces s hlavními strůjci toho průšvihu v srpnu 1968. Já jsem si to představoval tak, že ti hlavní zrádci Československa, Biľak a další, měli být odsouzeni nějakým čestným soudem, který by jim řekl, že jsou vlastizrádci a kolaboranti," dodal.

Podle něj bychom se nyní měli soustředit na budoucnost, přesto bychom si ale měli připomínat, co vše tu komunisté napáchali. Vašut je přesto překvapen, že komunisty dnes kritizují lidé, kteří mají z minulého režimu "sami máslo na hlavě nebo kteří jsou příliš mladí na to, aby si pamatovali, jak to skutečně bylo."

"Nejsmiřitelnější s minulým režimem byli lidé, kteří opravdu trpěli. Myslím si že nejlepším příkladem je sám Václav Havel," dodal s tím, že se mu líbí jeho heslo"nejsme jako oni."

Uvedl také, že když se dnes podívá například na Otázky Václava Moravce v České televizi, tak má pocit, že jsme se vrátili do komunistických dob, kdy se nesměla zpochybňovat vedoucí úloha strany. Dodal, že mladí lidé označují názory, které se jim nelíbí nebo které se neshodují s mainstreamem, za fake news.

Jako příklad uvedl debatu, kdy si Václav Moravec pozval do debaty o výroku, že NATO je ve stavu mozkové smrti, tři zastánce EU. "Jsou všichni, nechci říkat eurohujeři, protože ty nálepky se mi protiví, ale takhle probíhaly debaty v komunistické televizi," dodal.