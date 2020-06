Matka dle obžaloby týrala dvojčata, dávala jim i drogy. Jedno zemřelo

Za způsobení těžké újmy na zdraví jí hrozí pět až 12 let vězení.

Dvojčata se obžalované ženě narodila v dubnu roku 2016. Státní zástupce tvrdí, že matka úmyslně nedávala jednomu ze synů nejméně od července 2017 dostatek jídla a pití, "protože ho neměla ráda a nechtěla o něj pečovat". Vystavila ho tak dlouhodobému strádání. Dítě bylo podvyživené, dehydrované, mělo oslabenou imunitu, vředy v ústech a poškozené některé vnitřní orgány.

Chlapeček také podle obžaloby míval modřiny a oděrky po celém těle včetně hlavy. "Nezletilý dlouhodobě trpěl velkou bolestí a nepochybně strádal i po psychické stránce, protože obviněná o něj nejevila zájem, nepohladila ho, nemazlila se s ním, odmítala projevy jeho náklonnosti a zpravidla ho nechala v péči starších sourozenců nebo odloženého v postýlce," tvrdí státní zastupitelství. V červnu 2018 dítě zemřelo na srdeční selhání.

U druhého z dvojčat matka podle obžaloby rovněž zanedbávala péči, a to nejméně od loňského léta do října, kdy si syna převzal do péče jeho otec. "Ponechávala ho dlouhodobě v malých, špinavých, mokrých plenách, v důsledku čehož měl opakovaně výrazné opruzeniny," popsal státní zástupce, který uvedl, že dítě zažívalo mučivé útrapy. Žena chlapce nenechala očkovat a nenavštěvovala s ním zubaře ani další lékaře. Dítě mělo silně zkažené zuby a lysiny na hlavě.

Matka údajně dávala oběma chlapcům tlumící lék diazepam a také umožnila, aby v nezjištěném počtu případů užili drogy. Na začátek soudního procesu čeká ve vazební věznici.

Pražský vrchní soud tento týden poslal za týrání a vraždu batolete z Loun jeho otčíma na 22 let za mříže. Uložil mu tedy výjimečný trest. Krajský soud muže původně odsoudil k 16 letům vězení za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle odvolacího soudu ale musel být obžalovaný srozuměn s tím, že chlapce může svým jednáním usmrtit, a spáchal tedy vraždu.