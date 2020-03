Měsíc s koronavirem v ČR: Přes 3000 nakažených, řada restrikcí, kritika vlády

Za vyléčené bylo prohlášeno 25 pacientů, hospitalizováno kvůli nemoci COVID-19, kterou koronavirus vyvolává, bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví v neděli 277 lidí, z nich 52 v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí. Počet hospitalizovaných od pátku vzrostl o 50, lidí v těžkém stavu přibylo sedm. První úmrtí člověka s koronavirem bylo ohlášeno 22. března, dosud zemřelo 23 nakažených.

Znepokojení a kritiku úřadů včetně například ministerstva zdravotnictví vyvolal nedostatek ochranných prostředků, jako jsou roušky nebo respirátory. Ty přitom chybějí nejen lidem, ale i lékařům, zdravotníkům a dalším příslušníkům IZS, zaměstnancům sociálních služeb nebo personálu domovů pro seniory. Roušky, podle vládního nařízení nezbytné k pohybu venku, si tak lidé museli často šít sami. Situace se pomalu začala zlepšovat až v druhé polovině března, když dorazily první zásilky prostředků nakoupených v Číně. Aktivizují se také čeští výrobci, ať už respirátorů či dezinfekcí.

Omezení pro obyvatele:

Již den po prvních potvrzených případech Bezpečnostní rada státu rozhodla o tom, že se závod Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude od 5. do 8. března konat bez diváků. O další dva dny později přibyla povinnost pořadatelů akcí nad 5000 lidí, aby je oznamovali hygienikům. Výraznější opatření vláda přijala 10. března, kdy zakázala akce s více než 100 účastníky a od 11. března ukončila výuku na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.

V průběhu dalších dnů vláda omezení, jež mají omezit šíření koronaviru, ještě zpřísnila. S vyhlášením nouzového stavu 12. března byly zakázány akce s účastí nad 30 osob, začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Restaurace měly nejprve moci mít otevřeno do šesti ráno do osmi večer, později ale byl jejich provoz omezen na výdejní okénka či rozvoz, s výjimkou potravin, drogerií, lékáren. Otevřeny jsou také galanterie, aby si lidé mohli šít nedostatkové roušky. V pondělí vláda prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách do 11. dubna. Také restaurace zůstanou uzavřené do 11. dubna.

Přestáváte se orientovat v seznamu léčiv, která by mohla pomoci při léčbě COVID-19? Spolehněte se na nás. Průběžně aktualizovaný seznam a podrobnosti včetně odkazů na publikované výsledky studií na našem webu👉 https://t.co/DoFjme3cZG — SÚKL (@SUKLcz) March 30, 2020

Vláda omezila cestování a postupně zaváděla přísnější opatření. Nejprve byl zakázán vstup cizincům z 15 rizikových zemí a čeští občané (s výjimkou řidičů zásobování nebo pendlerů) do nich nesměli cestovat. Od pondělí 16. března kabinet zakázal cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí, zároveň zakázal volný pohyb lidí. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní potřeby nebo k lékaři. Omezení volného pohybu vláda v pondělí opětovně prodloužila, a to do 11. dubna. Rozhodla také, že do dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do ČR. Dosud se povinnost karantény týkala pouze návratů z 19 rizikových zemí.

Od 24. března pak mohou být lidí ve skupinkách nejvýše po dvou, netýká se to členů jedné domácnosti, účastníků pohřbů nebo lidí vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Další zpřísnění opatření přišlo 26. března, odkdy až na výjimky jako lékaři či sociální pracovníci už pendleři pracující v Německu a Rakousku nesmějí každý den přes hranice.

Zvláštní přístup zvolila vláda v případě seniorů, kteří jsou nejohroženější skupinou. Už 16. března kabinet doporučil seniorům nad 70 let, aby po dobu nouzového stavu nevycházeli, obyvatelům domovů pro seniory zakázala opouštět areál těchto zařízení. Od čtvrtka 19. března vyhradila dvě hodiny denně pro nákupy pouze pro lidi starší 65 let. Od stejného dne také platí povinnost vycházet pouze se zakrytými ústy a nosem.

Ekonomické dopady:

Premiér Andrej Babiš (ANO) už 17. března řekl, že situace kolem koronaviru bude stát ČR mnoho miliard až desítek miliard korun. Babiš řekl, že vláda by mohla poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion korun, již se rozjely programy bezúročných půjček. Minulý týden Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila návrhy několika zákonů, včetně zvýšení schodku státního rozpočtu na letošní rok ze 40 na 200 miliard korun.

Zákony, které následně schválil i Senát a podepsal prezident, mimo jiné stanoví, že ošetřovné dostane širší okruh lidí, na dobu stavu nouze a následující tři měsíce se pozastaví elektronická evidence tržeb (EET), stát odpustí živnostníkům část zdravotních odvodů a část záloh na sociální pojištění. Ministerstvo financí pak nyní ještě navrhuje půlroční moratorium na splácení hypoték a úvěrů. V pondělí ministerstvo financí umožnilo odložit do října platby záloh u silniční daně. Zároveň vláda schválila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě.

Šíření koronaviru a omezení běžného života měly dopad i na fungování firem, větších i menších. Výrobu přerušila Škoda Auto, označovaná za motor českého hospodářství, a také automobilky TPCA u Kolína a Hyundai v Nošovicích. Nevyrábí ani producent autobusů Iveco ve Vysokém Mýtě, omzený provoz mají firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce, která patří k evropským lídrům výroby pryžových těsnění do aut, producent autodílů Bosch či liberecký výrobce klimatizací Denso Manufacturing Czech.

Omezení pohybu zasáhlo také do fungování dopravy, zejména hromadné a kamionové. Na hranicích se například tvoří kolony nákladních vozů, způsobené zdravotními prohlídkami a podobnými opatřeními okolních států. Je zastavená mezinárodní doprava osob vlaky, autobusy a letadly, na vnitrostátních spojích výrazně poklesl počet cestujících. Dopravci tak ruší spoje, někteří - například FlixBus - přerušují svou činnost. Firmy také zavádějí opatření, aby lidé seděli co nejdále od sebe.

Sport a kultura:

Omezení hromadných akcí výrazně zasáhlo vrcholné soutěže v hokeji i fotbale. Extraliga se zastavila krátce po rozehrání předkola play-off a hokejový svaz následně oznámil, že letos nebude vyhlášen vítěz. Český hokej bude bez mistra poprvé od roku 1945. Nejistý je stále ještě osud fotbalových soutěží, fotbalová asociace minulý týden zatím až do odvolání odložila všechny zápasy první i druhé ligy. Zrušeno bylo i plánované mistrovství Evropy na němž měl hrát i český tým, nebude ani květnové mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku.

Nehrají divadla, nekonají se koncerty, uzavřeny jsou galerie i památkové objekty. Řada plánovaných akcí byla zrušena nebo odložena, například na březen plánovaná filmová přehlídka Febiofest by se měla konat v září. Na podzim chtějí přesunout pořadatelé také přerušený festival o lidských právech Jeden svět nebo mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, který se měl původně konat v květnu. Zrušeny byly také některé premiéry filmů a na ně navazující distribuce.