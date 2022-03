Miliardář Dědek volá prostřednictvím kampaně po vojenském zásahu na Ukrajině

"Naším cílem je, aby Západ nenechal dál umírat Ukrajince a pomohl jim vojensky, alespoň vyhlášením a vynucením bezletové zóny," uvedl Dalibor Dědek. Podnikatel připomněl, že v jedenácti letech zažil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

"Nikdy nezapomenu ten pocit. Teď mám ale pocit ještě horší. Cítím vinu, že jsem součástí světa, který, ač mohl, nezastavil ruskou invazi na Ukrajině. Rusové pochodují na západ, bezhlavě zabíjejí ženy a děti. A my asi čekáme na to, až dopadnou granáty na Polsko nebo jinou členskou zemi. Neumím se s tím smířit. Tanky přece nezastaví ukončení prodeje hamburgerů ani nadávky Putinovi na Facebooku," dodal Dědek a vyzval k činům.

Mezinárodní kampaň byla spuštěna prostřednictvím webových stránek wemustact.eu a na sociálních sítích (Twitter, YouTube) dnes ve 13:00. Kromě přirozeného virálního šíření jsou do ní zapojeni významní influenceři, ale také marketingové agentury. Placené šíření kampaně je hrazeno ze soukromých prostředků zakladatelů.

"Chceme kampaň udělat skutečně masovou, tak aby se do ní zapojilo co nejvíce lidí, kteří se ztotožňují s tím, že problém má být účinně řešen tam, kde vznikl. Technicky je způsob zapojování lidí do výzvy realizován tak, aby měl výsledek vysokou kredibilitu a byl pro účastníky bezpečný," vysvětlil David Beneš, který stojí za technickým provedením kampaně.

Kampaň má v první fázi sdružit příznivce, kteří mají stejné smýšlení. Následně se počítá s možnými manifestacemi příznivců v jednotlivých zemích, tak aby byl záměr efektivně prosazen.