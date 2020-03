Milion chvilek kvůli koronaviru přerušil demonstrace. Není to konec Štafety, upozorňuje spolek

Vláda zakázala od dnešních 18:00 konání hromadných akcí o sto a více účastnících, opatření by mělo snížit riziko rozšíření koronaviru v Česku.

"Kvůli možnosti dalšího šíření nového koronaviru vláda dnes preventivně nařídila zrušení všech akcí nad 100 lidí. Vládní rozhodnutí respektujeme. Proto až do odvolání přerušujeme Štafetu pro demokracii, a to včetně dnešního happeningu od 17 hodin a debaty od 18 hodin v Pardubicích," uvedl Milion chvilek. "Není to konec Štafety. Až to situace dovolí, navážeme tam, kde jsme přestali," doplnil.

Série demonstrací a debat spolku začala na konci února v Plzni. Minulý týden se akce uskutečnila v Jihlavě, dnes měly následovat Pardubice. Spolek plánoval uspořádat protesty postupně ve všech českých krajských městech. Akce měly spojovat demonstraci proti vládě s diskusí o aktuálních problémech jednotlivých regionů.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Andrejem Babišem. Při protestech v kampani Milion chvilek pro demokracii kritizoval spolek Babiše za nedodržování předvolebních slibů, střet zájmů nebo stíhání pro údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Loni Milion chvilek uspořádal na pražské Letné dvě demonstrace, které byly největšími veřejnými shromážděními od listopadu 1989. Na obě akce dorazilo podle odhadů shodně kolem čtvrt milionu lidí.