Milostivého léta mohou k oddlužení využít i dlužníci VZP, oznámil její šéf

Největší zdravotní pojišťovna sklízela kritiku za to, že by se u ní v tříměsíční oddlužovací akci mělo dál penále vymáhat. Podle Kabátka pojišťovně dluží 231.000 lidí. Původní dlužná částka činí 13 miliard korun a penále dalších 16 miliard.

Milostivé léto je jednorázová tříměsíční oddlužovací akce. Má pomoci lidem, kterým úroky, penále a další platby znásobily původní dluh. Pokud od 28. října do 28. ledna splatí jistinu a odměnu exekutorovi, zbytek se jim odpustí. Podle zákona se to týká dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Zadlužení nesmějí být v insolvenci.

Milostivé léto upravuje novela exekučního řádu, kterou prosadili v létě poslanci. Správní rada a vedení VZP dřív uváděly, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je penále pro zdravotní pojišťovny součást jistiny. O výkladu se vyjednávalo, čekalo se na stanoviska ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti.

"Pozice ministerstva spravedlnosti je podle mého názoru dostatečně silná na to, aby VZP rozhodla a informovala svoje partnery, exekutory o skutečnosti, že VZP vnímá pro účely milostivého léta penále za příslušenství, tudíž náš klient má šanci splatit základní dluh a administrativní poplatek exekutorovi, a tím se zbavit svého dluhu," uvedl Kabátek.

Poslanci vyzvali exekutory, aby podle tohoto stanoviska postupovali. "Pokud by nebylo jistiny, nemohlo by vzniknout penále," uvedl šéf klubu lidovců Marek Výborný. Dodal, že díky milostivému létu mají lidé šanci "na životní, sociální a ekonomický restart". Poslanec ANO Patrik Nacher řekl, že pokud by panovaly dál spory a nejasnosti, jsou poslanci připraveni k rychlé novele pravidel. Věří ale, že to nebude potřeba.

Kabátek očekává, že milostivé léto bude mít přínos i pro pojišťovnu. "Získáme z dlužných částek více, než kdybychom zůstali u původního stavu," uvedl ředitel VZP. Podotkl, že kdyby jistinu srovnalo jen pět procent dlužníků, mohla by pojišťovna získat stovky milionů.