Ministerstvo pracuje na energetickém tarifu, má pomoci s cenami energií

Ministerstvo chce podle něj připravit takový tarif, který bude pro domácnosti administrativně jednoduchý a zároveň pomůže s vysokými cenami. Síkela uvedl, že neplánuje bohatým domácnostem dotovat například vyhřívání zahradního bazénu. Přesnou podobu nastavení teprve projednává. Takzvaný sociální energetický tarif poté probere Síkela s ostatními ministry, následně by ho představil veřejnosti. Zvláštní tarif by měla schválit také Sněmovna, stát by se tak mělo v následujících týdnech.

Síkela uvedl, že tarif má mít podobu regulovaných cen energie propojenou s motivací k energetickým úsporám. Podle plánů se má snižovat cena už nyní existujících tarifů. Do určité výše spotřeby by lidé mohli využívat nižší cenu, nad touto hranicí by pak za energie platili běžné ceny.

Na přípravě se podílí i ministerstvo práce. Sociální tarif Síkela a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) zmínili poprvé na společné tiskové konferenci v únoru. Síkela tehdy řekl, že by jako jedno z řešení problému s drahými energiemi stát mohl vytvořit "separátní entity" s nižšími tarify pro chudší rodiny či malé firmy. Dnes uvedl, že ministerstvo průmyslu založení státního obchodníka připravuje. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden serveru Echo24.cz řekl, že státní nižší tarif by mohly mít buď rodiny s nižším příjmem, nebo všechny domácnosti na určitou část spotřeby. Tržní cenu části elektřiny by určil stát, uvedl Stanjura. Jurečka před nedávnem zmínil, že by na levnější energie měli nárok "sociálně zranitelní zákazníci" a jejich výčet by měl být v zákoně.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku je nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Elektřina v dubnu zdražila meziročně o 30,1 procenta, zemní plyn o 44,2 procenta, tuhá paliva o 24,1 procenta a teplo a teplá voda o 17,5 procenta. Podle výzkumu agentury PAQ Research a Českého rozhlasu přes 40 procent svého příjmu vydává na energie, vodu, nájem, služby, údržbu bytu a splátky hypotéky až 22 procent domácností. V Česku je podle statistického úřadu asi 4,5 milionu domácností.

Elektřina na středoevropské energetické burze Power Exchange Central Europe (PXE) se nyní podle webu Kurzy.cz obchoduje za zhruba 230 eur (5690 Kč) za megawatthodinu (MWh), před rokem byla cena zhruba 69 eur (1700 Kč) za MWh. Plyn nyní stojí téměř 94 eur (přes 2300 Kč) za MWh, před rokem stál asi 23 eur (asi 570 Kč) za MWh.

Ministerstvo chce podle Síkely domácnosti i podniky především motivovat k energetickým úsporám. Ve své budově na Františku například snížilo teplotu v kancelářích i na chodbách, snížilo teplotu vody. Instalována jsou úsporná svítidla i pohybová čidla. Úspora podle Síkely činí 20 procent elektřiny a téměř čtvrtinu spotřeby plynu.