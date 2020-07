S čím můžeme počítat po rouškách? Omezí se hromadné akce i noční podniky, řekl Vojtěch

"Jedu vlastně od ledna až do dneška a řeším covid, dovolenou jsem bohužel ještě neměl. Původně jsem předpokládal, že si v létě trochu oddechneme, ale moc to nevypadá," odpověděl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na otázku redakce Blesk, které poskytl rozhovor týkající se stále se zhoršující epidemiologické situace.

Ministr zároveň také přiznal, že jej koronavirus i v lecčem obohatil, protože díky němu získal zkušenost s extrémní situací nebývalého charakteru, která v něm zůstane až do konce života.

Dále informoval, že jsme byli v posledních dnech svědky nárůstu v řádu více než dvou stovek denně, přičemž nelze vyloučit, že to bude eskalovat. Čísla jsou rozhodně větší než před měsícem, a to z důvodu uvolněných opatření, kdy se tváříme, jako by mezi námi už žádný virus nebyl, ačkoliv tomu tak není. Nejedná se o něco sezónního, jak jsme byli dosud zvyklí u chřipky. První vlna tedy i nadále pokračuje a nelze očekávat, že virus před léto odejde.

Vojtěch nicméně ubezpečil, že nejsme ve stejné situaci jako na začátku pandemie, a že se momentálně vychází nejen z trendu, tedy počtu nakažených a hospitalizovaných, nýbrž i situace v jednotlivých regionech. Jinak tomu bylo v případě lokalizovaného ohniska v OKD a teď, když už je ohnisek více. V současně jde o tři místa Prahu, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj a zčásti i Vysočinu.

"Říkám, ta absolutní čísla nejsou tak důležitá, rozhodující jsou denní přírůstky. Když se denní přírůstky budou pohybovat v řádu stovek a budou se nejen vyskytovat v jednom místě, ale ve více krajích, tak pak je namístě udělat nějaká zásadnější opatření. Ale restriktivnější opatření bychom chtěli dělat více na úrovni zasažených krajů. Nedává smysl, abychom příliš omezovali život tam, kde to není nutné. Každý den, samozřejmě, jinak sledujeme a vyhodnocujeme data. Děláme maximum k zamezení komunitního šíření onemocnění," řekl ministr za jakých podmínek by se opatření zase zpřísňovala.

"My jsme teď nastavili nová pravidla, protože ne zcela dobře to fungovalo v Ostravě. Tam nás informovali, byť ne dostatečně dopředu. Dali jsme si ale pravidla, aby nám dali dostatečně dopředu o opatřeních vědět, komunikovali i s krajem, a dostatečně dopředu s nimi seznámili veřejnost. Tak, aby se neopakovala ta nešťastná komunikace v Ostravě," dodal.

V případě, že by byla čísla v rámci všech lokalit vysoká, kdyby se nedržela jenom v rámci jednoho ohniska v jednom kraji, bylo by nezbytné přistoupit k plošnějším restrikcím spočívající v omezení hromadných akcí, větší povinnosti nošení roušek, ale i třeba zavírání nočních podniků. To teď ale není na pořadu dne. V potaz je třeba také vzít, zda se jedná o asymptomatické jednotlivce, kolik lidí je hospitalizovaných, a do jaké míry jsou zasažené ohrožení skupiny seniorů. Neřeší se pouze počty infikovaných.

Před případným vyhlášením restrikcí na úrovni celé země se Vojtěch obrátí na epidemiologickou skupinu vedenou docentem Rastislavem Maďarem. Vždy chce mít možnost vycházet z názoru odborníků.

"Určitě ne pod tlakem pana ministra Hamáčka. Ale situaci jsme samozřejmě konzultovali s panem premiérem a opatření jsem původně chtěl oznámit dnes (v pátek) s účinností od pondělí. Ale po konzultaci s epidemiology jsme to udělali dříve. U těch hromadných akcí jsem chtěl, aby k účinnosti jejich omezení došlo od pondělí, protože na víkend mohou být nějaké naplánovány a mohlo by to zasáhnout organizátory. To myslím bylo seriózní," ministr zdravotnictví vyloučil, že by se nechal zahnat do kouta svým kolegou a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD).



"Pokud jdu na ten drink, tak není rozdíl, jestli je to do hospody, restaurace, nebo do baru. Všechno to jsou totiž provozovny stravovacích služeb, pokud se tam minimálně prodává pití a je to zkrátka otevřeno pro veřejnost. My nejsme právně schopni oddělit bar od restaurace, pak bychom se museli rozhodnout, že bychom zavedli povinnost nošení roušek ve všech barech, hospodách a restauracích, ale tam zatím nejsme. A u té organizované akce vycházíme hlavně z toho, že na jedno místo, v jeden čas přijde větší počet lidí, který se tu koncentruje, mačkají se, a to je to riziko," vyjádřil se k probíranému tématu barů, restaurací a hospod.

Co se týče opatření, tak by zřejmě šlo o povinné roušky v MHD a vnitřních prostorách, tedy i běžných obchodech. Některé lokality už k tomu přistoupilo. Rovněž je třeba také počítat se snížením účastníků z 500 na 100 nebo i méně. Vojtěch ale zároveň avizoval, že bude vynaloženo maximální úsilí, aby se příliš nepřiškrcovala ekonomika.

Co se týče zásob roušek, tak jenom pro nemocnice jich resort zdravotnictví nakoupil odhadem 73 milionů kusů. Nehrozí tedy, že by chyběly, byť některá zařízení už řekla, že je nemají. Tomu se ministr velice divil.

"Původně jsme mysleli, že v létě budou nárůsty minimální a že to přijde opravdu až na podzim. Ale ta situace je nyní jiná, takže uvidíme, jaká ta čísla budou. Na podzim ale určitě ta situace bude složitější, protože obecně podzim je sezóna různých respiračních onemocnění, a to nejenom chřipky. Koluje totiž i celá řada dalších virů, takže uvidíme, co to udělá v kombinaci s covidem. Ale k tomu musím říci, že lidé nám s tím mohou také pomoci, protože se mohou nechat očkovat proti chřipce. To je výrazná prevence, a je to velmi zásadní třeba v rámci rizikových skupin. Pokud totiž na sebe nasednou dvě infekce, jako chřipka a covid, tak by to mohlo být velmi nebezpečné. Prosím proto všechny, aby se nechali naočkovat proti chřipce a obrátili se proto na svého praktického lékaře," hovořil Vojtěch o situaci na podzim, kdy se covid-19 sejde i s dalšími respiračními onemocněními.

"Bude to součást toho českého semaforu, ale dá se to předpokládat. Že to bude jedno z preventivních opatření, ale nechci nějak konkrétně říkat přesně, od kdy by to bylo. Bude záležet na vývoji. Pokud ale situace bude podobná té, jako je dnes, je to velmi pravděpodobné," dodal k podzimnímu nošení roušek.

Když byl ministr tázán, kdy se pak roušky zase odloží, řekl, že bude vycházet z dalšího vývoje epidemie v Česku i zahraničí. On sám ale očekává, že by k tomu mohlo dojít s opětovným koncem sezóny respiračních onemocnění, tedy koncem února.

Ke kritice nejen ze strany opozice, ale i ministra vnitra, řekl, že není podložená argumenty. On sám dělá vše, co je v jeho silách, a to i na úkor svého volného času. Zároveň ale dokáže pochopit, že někoho už všechna ta opatření v podobě roušek nebaví. Bohužel je potřeba si uvědomit, že covid-19 tu s námi stále je, a že je třeba ochránit ty nejzranitelnější.

Vojtěch vyloučil, že by lpěl na své funkci, která rozhodně není žádnou procházkou růžovým sadem, ač si to lidé kolikrát neuvědomují. Rád by ale dokončil mnoho rozjetých agend, tedy nejen covid-19, ale i změny v úhradách léků a dalších. Zároveň také řekl, že má jeho práce dopady i na osobní život, kdy se v těch nejkrizovějších situacích vracel domů ve tři ráno, a v pět vstával. To vždy zasáhne ty nejbližší, u nichž ale naštěstí měl oporu. Manželka jej například nikdy nežádala, aby všeho radši nechal, byť se sebezapřením.

"Určitě tady byly situace, kdy jsem si sáhl tady na dno psychických i fyzických sil, ale nejsem člověk, který věci vzdává. Chci je dotahovat do konce a přišlo mi, že by to nebylo dobré. Jsem kapitán nějaké lodi a opustit ji by byla chyba," vysvětlil Vojtěch, proč to navzdory tlakům ustál, a neodešel.



"To je kompetence pana premiéra. Já se snažím pracovat na maximum, ale kdybych byl na odvolání, asi bych tu už nebyl. Obecně ale tuhle práci a tuhle agendu mám rád. Pokud jde ale o tu schůzku, tam jsme jednali velmi věcně. Chtěl probrat to, s čím nebyl spokojen. Pan premiér je určitě náročný, což je správně, vede vládu a má za ni odpovědnost, takže já s tímto nemám problém," uzavřel.