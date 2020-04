Model: Na konci dubna bude v Česku 7800 nakažených koronavirem

Ke středeční půlnoci bylo podle Duška nakaženo 7033, vyléčených bylo asi 27 procent. Péči v nemocnici potřebovalo asi 15 procent lidí. Zemřelých jsou asi tři procenta nakažených, podle Duška většina zemřela na jiné onemocnění, ale byli covid-19 pozitivní.

Reprodukční číslo podle Duška kleslo pod jedna, střední odhad je asi 0,7. "Znamená to, že jeden nakažený stihne nakazit méně než jednoho dalšího. Šíření v populaci se tedy zastavuje," dodal Dušek.

"Na základě statistických dat je možné zahájit kontrolovaný návrat k běžnému životu. Zejména je nutné restartovat zdravotnický systém," doplnil. Podle něj je třeba přestat blokovat polovinu lůžek intenzivní péče pro pacienty s covid-19. Pokud bude na konci května asi 9000 nakažených, bude podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého potřebovat péči v nemocnicích 1350 z nich, intenzivní 405 osob.

Každý rok je diagnostikováno 90.000 lidí s rakovinou, umírá 28.000 lidí. Podle Duška je třeba, aby se zdravotnictví přestalo soustředit primárně na covid-19 a opět naběhla běžná péče. Tempo návratu nemocnic k běžné péči bude podle Černého na jednotlivých nemocnicích, měly by ale umět během dvou týdnů kapacitu pro lidi s covid-19 zase zpět vytvořit. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se budou postupně obnovovat i provozy lázní a skončí i vyčleněná lůžka pro klienty domovů pro seniory. Kraje jich měly vyhradit asi 60 na 100.000 obyvatel.

Podle statistik se nemocí covid-19 nakazilo 308 zdravotních sester a 154 lékařů. V zaměstnání se nakazilo asi 12 procent lékařů a 29 procent sester. Nadále podle Duška platí, že mezi asi 7000 nakaženými je zhruba pětina seniorů. Deset až 11 procent nemocných je starších 75 let. Mezi 206 zemřelými do středy bylo 90 procent starších 60 let. Většinou se zhoršilo nějaké jejich onemocnění, nejčastěji obezita, cukrovka, rakovina, nemoci srdce nebo dýchání. Mimo nemocnice zemřelo 45 lidí.

Dřív jsme si po příchodu domů vyzuli boty a sundali kabát, dnes je toho potřeba udělat mnohem víc. Máme pro vás jednoduchý návod, který si můžete vylepit doma za dveře.

ÚZIS odhady vývoje epidemie postupně zpřesňuje. Týden před koncem března předvídal, že v polovině dubna bude v ČR asi 8000 případů. Odhad z 1. dubna hovořil o 5600, což se potvrdilo. Na konci dubna mělo být podle prvních březnových odhadů celkově nakažených asi 14.200, před týdnem statistici prezentovali odhad asi 10.600. Minulý týden statistici uvedli, že nemocnice mají kapacitu pro zvládnutí i 45.000 nakažených, z nichž asi 13 procent bude potřebovat intenzivní péči.