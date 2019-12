Monice Babišové bouchly saze? Nečekaný krok od manželky premiéra

Monika Babišová má Instagram nově zamknutý a účet je soukromý. Co ji k tomu vedlo je otázkou, s největší pravděpodobností ale podlehla kritice za to, jaké fotografie zveřejňovala.

Naposledy se tam totiž objevily snímky z vánočního večírku, kde se Monika i hosté převlékli do vánočního. Večírku se účastnil také její kamarád Ivan Šablatura, který se převlékl do církevního.

Díky němu se ale na účtu objevilo naposledy velké množství kritiky. Pod jednou z fotografií se totiž pustil do lidí s nižšími příjmy, ačkoliv se hnutí ANO manžela Moniky Babišové profiluje jako strana pro všechny.

Totalni vysmech lidem, co se maji hur, co nemeli stesti, co jsou v obtizich, co jsou v exekucich... Ale party jede. pic.twitter.com/n802S8GfS3