MPSV eviduje tisícovku e-neschopenek kvůli karanténě

Maláčová řekla, že elektronický systém funguje bez problémů. "Máme za dnešek 13.000 e-neschopenek, takže jsme zhruba na standardním průměru, vyšší částky neevidujeme," uvedla. Lékaři by měli v e-neschopence do kolonky profese zapisovat slovo "karanténa". "Víme zhruba o 1000 případech, kde je použita," dodala Maláčová.

Podle pátečního nařízení ministerstva zdravotnictví se musí všichni obyvatelé Česka, kteří se od soboty vrátili či vrátí z Itálie, ohlásit svému praktickému lékaři. Ten je pak musí poslat do dvoutýdenní karantény. Týká se to i cizinců, kteří v Česku žijí přechodně či trvale. Zaměstnanci v karanténě mají nárok na náhradu mzdy. V prvních dvou týdnech jim zaměstnavatel má platit 60 procent základu příjmu. Náhradu odměny mají dostat i ti, kteří pracují na dohodu. Pokud by karanténa trvala déle než dva týdny, lidé s nemocenským pojištěním by pak pobírali nemocenskou.

Z Itálie se budou postupně vracet tisíce lidí, které čeká povinná karanténa kvůli #koronavir. Chceme to všem co nejvíce usnadnit a zamezit zbytečnému kontaktu lidí v čekárnách u lékaře. @CSSZcz spustila možnost vyznačit karanténu do eNeschopenky. https://t.co/VrwOQ36DJS — Jana Maláčová (@JMalacova) March 9, 2020

Lékaři by měli těm, které pošlou do karantény, vypisovat pětidílné tiskopisy. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) doktory ale informovala o tom, že jí mohou posílat místo papírových formulářů e-neschopenky. Kromě slova "karanténa" uvedou do příslušných políček k diagnóze kód Z209 pro kontakt s neurčenou přenosnou nemocí a také nestanoví žádné vycházky. S člověkem se dohodnout i na způsobu doručení průkazu pacienta. Ten je možné si vyzvednout až po skončení izolace. Zaměstnavatelé dostanou informace o pracovníkově karanténě stejně, jako získávají zprávy o jeho nemoci a pracovní neschopnosti.

Lékař může vyplňovat ale také pětidílné propisovací potvrzení o karanténě. Pracovník by měl dostat postupně tři části tiskopisu. "Jelikož je v současné situaci žádoucí zamezit pobytu pojištěnce ve vnějším prostředí, je možné, aby mu příslušné díly papírového tiskopisu byly vydány i následně," uvedl v dopise lékařům ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Podle něj pracovník ale musí bez průtahů o své izolaci informovat zaměstnavatele, který si může informaci ověřit u příslušné okresní sociální správy.

Podle vlády se v době vydání nařízení o dvoutýdenní karanténě v Itálii nacházelo asi 16.500 Čechů.