Muž je 12 let nezvěstný. Soud definitivně zprostil obžalovaného z vraždy, nejsou důkazy

Případ policisté znovu otevřeli na základě nových důkazů, svou roli hrál i policejní agent. Podle soudu však důkazy o tom, že by Novák muže zavraždil, nejsou.

"Nebyl opatřen žádný relevantní, ani přímý ani nepřímý důkaz, který by umožnil závěr, že to byl právě a jedině obžalovaný, který zavraždil poškozeného," uvedl předseda senátu Milan Kaderka. Prokázaný skutkový děj podle něj končí v přerovském baru, kde byl muž připoután k topení. Důkazy o tom, že by se poté stala vražda a mohl za to Novák, podle soudu nejsou.

Ke stejnému závěru došel i krajský soud, který muže zprostil s tím, že se nestal skutek, pro který je stíhán. Podle vrchního soudu chybějí především jakékoliv biologické stopy, které by umožňovaly zrekonstruovat skutkový děj. Podle soudce velmi pravděpodobně poškozený dnes již nežije. "Nebylo však shromážděno dostatek důkazů o tom, že by jej Novák zavraždil," doplnil soudce Kaderka.

Žalobce Jaroslav Kandráč dnes žádal, aby byl případ vrácen zpět krajskému soudu. Byl si jistý, že komplex nepřímých důkazů vede jednoznačně k tomu, že došlo k vraždě. Naopak obhajoba považovala odvolání žalobce za nedůvodné. "V žádném případě jsem se toho skutku nedopustil," uvedl Novák. "Konečně skončila noční můra nyní již zproštěného obžalovaného. A poté, co si vytrpěl trestní stíhání ve vazební podobě, tak je zapotřebí na celou situaci spíše zapomenout nebo promyslet co dál," řekl novinářům obhájce Petr Vavřík.

Podle obžaloby Novák v červenci 2008 za pomoci dalšího známého odvlekl poškozeného z jeho olomouckého bytu, kde jej Novák napadl. Převezli ho do Přerova do baru, v němž byl Novák provozní, a připoutali ho k topení. Muž poté beze stopy zmizel, družka poškozeného to oznámila policii až v roce 2009. Novák se k této části případu již dříve přiznal a byl za to společně s jeho známým v roce 2012 podmíněně odsouzen. Tvrdil však, že muže poté zavezli do Ostravy. Od té doby jej prý neviděl.

Případ však policisté po letech opět otevřeli, a to na základě nových důkazů - nové svědecké výpovědi i policejní agenta, kterému se Novák svěřil, že se poškozený už neobjeví, neboť ho spláchl do kanálu. Podle obžaloby jej usmrtil, tělo rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky pak vylil do odpadu. Podle Nováka však šlo jen o chvástání, neboť chtěl získat slibovanou provizi.