Muž popřel brutální vraždu, známého prý jen třikrát lehce udeřil sekerou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šedesátník Robert Turek dnes u soudu popřel, že by v pražském Hloubětíně brutálně zavraždil svého známého. Připustil, že muže, kterého si pozval domů, třikrát udeřil sekerou, rány ale popsal jako slabé. Podle obžaloby však Turek opilému spícímu vrstevníkovi zasadil dvacítku ran do zad a tři fatální údery do krku a hlavy.