Muž se vydával za dívku a nabízel sex. Soud ho potrestal za vydírání

Uložení podmíněného trestu navrhoval jak státní zástupce Michal Jílovec, tak obhájce Richard Frommer. Oba uvedli, že se Janiak ke všemu přiznal, omluvil se poškozeným a se všemi si domluvil splátkový kalendář.

Janiak řekl, že by měl všem peníze splatit zhruba za sedm osm let nebo dřív, kdyby uspěl se žádostí o bankovní půjčku. Jílovec i Frommer byli po skončení hlavního líčení spokojení. Frommer uvedl, že by pro jeho klienta bylo nejhorší vrátit se do vězení. Janiak u soudu řekl, že ve vazbě to byly pro něho nejhorší měsíce.

Soudce Jiří Večeřa uvedl, že věc byla jednoznačná a soud vycházel z doznání obžalovaného. Ve výroku o trestu bral ohled na přiznání, omluvu i stanovené splátkové kalendáře s poškozenými. "Soud vyhodnotil trestnou činnost jako ojedinělý exces v jinak řádném životě," uvedl Večeřa. Na druhé straně soud zvolil vyšší podmíněnou sazbu s nejdelším možným odkladem, protože činnost považuje za závažnou s větším počtem poškozených a vysokou škodou.

Janiak byl dosud netrestaný, k inzerátům se v první půli roku 2017 uchýlil kvůli špatné finanční situaci, protože si chtěl udržet přítelkyni. Soudce Večeřa dnes četl některé internetové inzeráty, které Janiak napsal. Vydával se v nich za čtrnáctileté dívky se jmény jako Karolína, Lucie nebo Sára. V inzerátech uváděl různé sexuální praktiky, které dívka za peníze provede.

Zdůvodňoval to například tím, že chce dotyčná pomoct matce po odchodu otce od rodiny nebo že chce mít peníze na léto. V některých případech sliboval sex s vícero nezletilými dívkami. Když se zájemci ozvali, chtěl, aby poslali zálohu za sex nebo peněz na cestovné. Jakmile z účtů zájemců získal údaje o nich, začal se Janiak vydávat za matku nezletilé a mužům začal vyhrožovat, že to oznámí na policii nebo prozradí jejich rodině. Vystrašení muži mu pak posílali za mlčení peníze, sta- i desetitisíce. Jeden z nich se později rozhodl případ oznámit na policii, když zaplatil desítky tisíc a Janiak po něm požadoval milion korun.