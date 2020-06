Muž si odpyká trest za zfalšování směnek, Ústavní soud odmítl stížnost

Ve stížnosti Noori uplatnil řadu námitek, například poukázal na to, že se ztratily originály směnek. U hlavního líčení se s nimi tedy nemohla seznámit obžaloba ani obhajoba. Tvrdil také, že předsedkyně senátu Městského soudu v Praze byla vůči němu podjatá a nevyhověla některým důkazním návrhům.

Ústavní soudci označili stížnost za zjevně neopodstatněnou. "Výše uvedené námitky stěžovatel uplatňoval již v průběhu trestního řízení. ÚS přitom konstatuje, že se jimi trestní soudy pozorně zabývaly a náležitě se s nimi vypořádaly," stojí v usnesení.

Noori byl obžalovaný spolu s dalšími lidmi včetně lékaře Libora Urbánka, kterého státní zastupitelství vinilo ze zneužití dat zesnulých pacientů Ústřední vojenské nemocnice. Žalobci se domnívali, že Urbánek neoprávněně vstupoval do nemocničního počítačového systému a dostal se k osobním údajům zesnulých lidí. Podle obžaloby to dělal na základě dohody se svým dlouholetým pacientem Noorim, kterému prý jména, rodná čísla a adresy zemřelých následně předával.

Urbánek však byl pravomocně zproštěn obžaloby. Hájil se tím, že s údaji pacientů pracoval pouze v souvislosti s léčbou a při zpracovávání nemocničních statistik. Upozornil také na to, že do systému měla přístup řada dalších zaměstnanců nemocnice, pod jeho heslem prý do systému vstupovaly i některé hlavní sestry, například kvůli objednání léků. O existenci směnek nevěděl.