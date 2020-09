V září do Chorvatska? Červené světlo zatím nepadne, věří zástupce cestovek

Při návratu z Čechy oblíbeného Chorvatska by povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 neměla být do 7. září. "Rozhodnutí dát Chorvatsko na červené světlo nepadne, myslím, ani 7. září,“ je přesvědčen místopředseda pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, který poskytl interview Českému rozhlasu Plus.

Jako argument uvedl, že Záhřeb na situaci kolem šíření koronaviru reagoval zavedením některých přísných opatření v interiérech.

Čeští turisté častokrát ani nevědí, kudy kam. "Klienti jsou v podstatě bezradní. A to i ti, kteří se přes všechny potíže rozhodli dál cestovat, protože je to součást jejich životního stylu,“ vysvětlil místopředseda.

"Mají totiž problém vybrat destinaci, která bude „otevřená“ i za 14 dní nebo tři týdny." Jan Papež.

"Ten zmatek kolem hraničních přechodů, karantén a testů na covid-19... Pravidel je tolik a jsou tak nepředvídatelná, že to má samozřejmě velmi negativní vliv na rozhodování lidí: jestli vůbec cestovat, a pokud cestovat, tak kam,“ podotkl.

Papež si v závěru také hodně pochválil spolupráci s resortem zahraničí, který podle něj dělá vše, co je v jeho silách. Častokrát ale nemůže ovlivnit rozhodnutí partnerských zemí, v nichž se podmínky cestování mění ze dne na den.