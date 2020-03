MZV doporučuje Čechům, aby se vrátili z USA

Trump rozhodl, že od páteční půlnoci nebudou moci do USA vstupovat občané 26 zemí schengenského prostoru, mezi které patří i Česko.

"Uvedené opatření se tedy vztahuje i na občany České republiky, kteří se nacházejí v ČR nebo v jiné zemi, která je součástí schengenského prostoru," upozornilo ministerstvo zahraničí. Opatření se nevztahuje na občany USA a jejich rodinné příslušníky ani na osoby s trvalým pobytem na území Spojených států.

‼️Dne 11. 3. 2020 rozhodl prezident Trump, že s účinnosti od pátku 13. Března od 23:59 nebude vstup na území USA povolen cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území schengenu. Problém může být i s návratem do ČR kvůli rušeným letům! Buďte ve spojení se svým dopravcem! https://t.co/lTtJCXX9Zn — CzechEmbassyDC (@CzechEmbassyDC) March 12, 2020

"Vzhledem k přijatému opatření dojde pravděpodobně i ke změnám v letecké dopravě, a to zřejmě již i během nadcházejícího víkendu. Občanům ČR, kteří se v současné době nacházejí na území USA, proto doporučujeme udržovat kontakt s leteckou společností, u které mají zakoupené letenky. Současně jim doporučujeme zvážit i možnost předčasného návratu, pokud jim to situace umožní," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes při příchodu na jednání vlády Trumpovo rozhodnutí nezpochybňoval. "To jsou věci, které se týkají posouzení v Americe. My bychom jim neměli do toho mluvit. Tak jako si myslím, že my máme právo se tady rozhodovat nyní, tak to nechme na Američanech," řekl o zákazu vstupu občanům zemí schengenského prostoru.

Trump při zdůvodnění svého kroku obvinil Evropskou unii, že proti koronaviru nekoná dostatečně rychle. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) mohla Evropa udělat v přípravě na šíření koronaviru víc. "EU jako celek mohla udělat více. Samozřejmě ten hlavní problém je v Itálii, to víme všichni. Do jisté míry Česká republika má výhodu, že ten postup je proti Itálii zpožděn. Takže my se musíme učit," uvedl na dotaz ohledně Trumpovy kritiky.