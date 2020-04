MZV dopravilo do vlasti přes 5000 Čechů, vrátit se jich chce ještě 180

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Repatriačními autobusy a letadly, které vypravilo ministerstvo zahraničí, se do Česka vrátilo více než 5000 českých občanů. Další tisíce lidí se dostaly do vlasti komerční dopravou nebo v repatriačních letadlech jiných zemí. V zahraničí nyní zůstává zhruba 180 Čechů, kteří mají zájem o návrat, česká diplomacie se jim snaží pomoci ve spolupráci s jinými státy. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).