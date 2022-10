V Praze a Brně demonstrují tisíce lidí. Mají na to právo, reaguje Fiala

Podle zpravodajky ČTK se na náměstí nachází petiční stánky Svobodných nebo prezidentského kandidáta Josefa Skály (KSČM). Lidé drží transparenty například "Nechceme vládu národní zkázy", "Válka je vůl a vláda taky" nebo "Stop zdražování". Skandovali "Demisi!", "Hanba!" nebo "My chceme mír!". Někteří mají vlajky KSČM. Nad náměstím také přelétl policejní vrtulník.

Pořadatelé svolali od začátku září už třetí podobné shromáždění. Na prvním bylo podle odhadů policie zhruba 70.000 účastníků, na druhém na konci září nižší desítky tisíc. Organizátor Ladislav Vrábel, který podle informací v médiích čelí řadě exekucí, už před začátkem akce hovořil z pódia o tom, proč jsou akce odpůrců vlády roztříštěné.

Bývalý premiér Jiří Paroubek na začátku svého projevu uvedl, že policejní odhad počtu účastníků protestu je podceněný. Kritizoval vyjádření koaličních lídrů vůči demonstrantům, Českou televizi i plánované armádní zakázky.

Kvůli vysoké inflaci se podle něj propadá životní úroveň občanů a stát chudne. "Obávám se ale, že jsme teprve na začátku velké krize. Můžeme se všichni oprávněně strachovat, že nebude plyn. Obávám se, že díky hazardérské energetické politice Fialovy vlády a Bruselu tak zkrachují stovky českých firem a na dlažbě se dříve nebo později objeví statisíce lidí," řekl. Vládu nazval protinárodní, zpupnou a arogantní.

Mezi dalšími řečníky jsou předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, astrolog Antonín Baudyš, Pynelopi Cimprichová z hnutí Švýcarská demokracie nebo bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok).

Pořadatelé demonstrace s názvem Nenásilná revoluce - Česká republika na 1. místě nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia na předchozích dvou shromážděních řečníci kritizovali především vysoké ceny energií, prozápadní kurz současné vlády a její podporu Ukrajině. Na dnešním se mají představit mimo jiné tři prezidentští kandidáti, europoslanec Hynek Blaško, který skončil v SPD, imunolog Jaroslav Turánek a Skála.

Účastníci protestu v polovině října úředníkům na Pražském hradě předali petici adresovanou prezidentovi s výzvou, aby odvolal vládu. Podepsalo ji podle nich v té době přes 30.000 lidí. Podle ústavních právníků ale prezident nemá pravomoc kabinet odvolat jen na základě vlastního rozhodnutí. Prezident Miloš Zeman v reakci uvedl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. "Ani nevíte, jakou bych měl někdy chuť udělat to, co navrhujete, ale porušil bych zákon," uvedl minulý týden při návštěvě Děčína.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že každý má právo demonstrovat a vyjádřit takovým způsobem svůj názor. Vláda podle něj tyto názory nebere na lehkou váhu, zároveň by ale lidé měli uvažovat nad tím, kdo protest svolává a s jakým cílem.

Na demonstraci proti vládě přišly v Brně asi dvě tisícovky lidí

Na demonstraci proti vládě, zdražování a válce přišly na Zelný trh v Brně podle odhadu policie a pracovníků městské části Brno-střed asi dvě tisícovky lidí. Řečníci kritizují hospodaření i další kroky vlády Petra Fialy (ODS), žádají její demisi. Na místě jsou podle transparentů a vlajek zástupci a přívrženci SPD, Trikolory, Hnutí PES nebo Svobodných.

Jako první vystoupil s projevem předseda SPD Tomio Okamura. Vláda podle něj nezvládá energetickou krizi. "Vláda uvrhává miliony lidí a firem do obrovských problémů," řekl Okamura demonstrantům, kteří zaplnili horní část náměstí zhruba po kašnu Parnas.

"Nebude na důchody, nebude na adekvátní zdravotní péči, nebude na základní životní potřeby. Musíme říct vládě dost, nebo to bude obrovský problém," uvedl Okamura. Dav nesouhlasným hvízdáním a křikem reagoval na slova o tom, jak česká vláda podporuje Ukrajinu a Ukrajince.

Fiala: Každý má právo demonstrovat, měl by i uvažovat, kdo a proč protest svolal

Každý má právo demonstrovat a vyjádřit takovým způsobem svůj názor. Vláda tyto názory nebere na lehkou váhu, zároveň by ale lidé měli uvažovat nad tím, kdo protest svolává a s jakým cílem. Novinářům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Premiér uvedl, že rozumí obavám řadě lidí, kteří se bojí o budoucnost, jsou znejistěni válkou na Ukrajině, ale i válkou, kterou proti Evropě v ekonomické a energetické oblasti vede ruský prezident Vladimir Putin. "Má to svoje důsledky na ceny energií, na inflaci, a to vyvolává u řady lidí obavy," míní. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN podle něj udělal pro zmírnění těchto obav mnohé, zmínil například zastropování cen energií nebo takzvaný Deštník proti drahotě.

"Každý má právo jít demonstrovat, vyjádřit tímto způsobem svůj názor. Tyto názory slyšíme a nebereme je na lehkou váhu. Na druhé straně je také potřeba, aby každý uvažoval nad tím, kdo demonstraci svolává a za jakým cílem," poznamenal Premiér. Podle něj někteří lidé opakovaně otevřeně vyjadřují postoje blízké Rusku a šíří ruskou propagandu.

Vrábel mimo jiné stál i za demonstrací, které se na začátku září v Praze zúčastnilo asi 70.000 lidí. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) si někteří lidé při tomto prvním protestu mohli myslet, že část občanů přišla demonstrovat kvůli obavám z energetické krize. Postupem času se ale podle ní odhalují jednotlivé skupiny, které bojují proti vládě a pomoci Ukrajině.

Mnoho lidí na takových protestech podle ní sympatizuje s diktátory a Putinovým režimem. "Jejich výroky na adresu Ukrajinců, kdy je považují za nějaký podnárod a prakticky se těmi slovy vyjadřují hodně podobně, jako jsme to slýchávali z dokumentů z druhé světové války, tak je mi stydno," řekla. Uvedla ale, že většina Čechů Ukrajinu podporuje, za což jim poděkovala.