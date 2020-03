Na hranicích ČR zkontrolovány tisíce aut. Do karantény putovalo ve čtvrtek šest lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Z kontrol na vybraných deseti hraničních přechodech policisté za posledních 24 hodin poslali do karantény šest lidí. Od čtvrtečního do dnešního rána zkontrolovali 27.248 vozidel, čtyři odstavili. Teplotu změřili 15.839 lidem. Policie to dnes uvedla na twitteru. Od pondělního rána, kdy byly na hranicích namátkové kontroly zavedeny s cílem snížit riziko šíření nákazy koronavirem, poslali policisté do karantény celkem 17 lidí a kontrolovali přes 134.000 aut. Česko má ke dnešnímu ránu 117 lidí s nákazou.