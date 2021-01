Na hranicích s Německem na západě Čech nejsou fronty pendlerů

Hlavní nápor se očekává v pondělí brzy ráno, kdy vyrazí pendleři do továren. Dnes jezdí většinou pouze zdravotníci a pracovníci sociálních služeb, zjistila ČTK.

Bavorsko ode dneška pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce "jen" dva testy na koronavirus týdně.

"Kolony nikde nejsou, vypukne to až zítra," řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. Policisté ani na jedné straně řidiče nekontrolují.

Podle koordinátorky česko-bavorské spolupráce Simony Fink ze Zemského úřadu v Regenu zahájí Bavorsko rychlotesty pendlerů v pondělí na německé straně přechodu Železná Ruda v Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu, kde byly už loni. "Od 5:00 do 9:00 tam mohou být testováni lidé bez předchozího upozornění," řekl mluvčí zemského úřadu Heiko Langer. Podle něj chce okres Regen podpořit pendlery i regionální podniky. Odběrové místo bude zpočátku fungovat jen v pondělí. Pendlerům doporučil sjednávat schůzky po zbytek týdne přímo v Regenu a Viechtachu.

Podle Fink přistoupilo Bavorsko na tak razantní opatření kvůli tomu, že pokládá kroky české strany za chaotické a cítí, že situace v Česku začíná kolabovat. V co nejbližší době budou podle Fink následovat testovací místa na Rozvadově na Tachovsku a Folmavě na Domažlicku a na dalších přechodech. "Teď se testuje jen v Chamu a ve Freyungu, kde by to už (od příštího týdne) nestíhali," řekla. Konkrétní pokyny od vlády a ministerstev zatím nepřišly.

"Doufám, že se další postup vyjasní během pondělí. Zatím nevím nic o tom, že by byly testovací stanice někde na hranicích," řekl Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic. Stanice jsou teď ve všech nemocnicích. Němci budou uznávat antigenní rychlotesty.

Podle Průhy je testování každé dva dny proveditelné pro kancelářské pozice, ale složité pro dělníky. "Na jeden zdarma test má nárok každý občan ČR jednou za pět dní a v Německu můžete na antigenní testy libovolně, není to omezené," řekl. Bavorsko podle prezidentky Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové slíbilo proplácet dva testy týdně. Pro čtyřsměnný provoz jsou ale potřeba čtyři testy týdně, řekla.

Průha nedokázal odhadnout, jak opatření ovlivní zaměstnanost Čechů. Chápe ale, že bavorská strana reaguje na aktuální čísla v ČR. "Nemůžeme spoléhat na to, že budou vůči nám pořád benevolentní tak, jak byly doteď," uvedl. Očekává kontroly na hranicích, dosud byly jen namátkové, ale Němci mají systém přes registrační značky vozů a on i jeho kolegové, kteří jezdí pravidelně, zažili jen jednu kontrolu. Vítám testovací místa na hranicích, vnitrozemí by to nestíhalo, řekl.

Už dnes v 10:00 se otevřela testovací stanice v jihočeském Strážném, kde od rána čekali pendleři a už v sobotu tam byly fronty. Podle Vintrové panuje mezi pendlery velká nervozita. Asociace, ministerstva i vláda tlačí na bavorskou vládu, aby počet povinných testů pendlerů snížila. Premiéři by spolu měli znovu hovořit v pondělí. Podle Vintrové vinou tak častých povinných testů, které jsou "logisticky neproveditelné", zkolabuje české i německé příhraničí. Čechů, kteří jezdí denně do Německa za prací, kolem 60.000. Pendleři zvažují, že kvůli tak přísným nařízením začnou marodit.

Asociace čeká na přesné znění nařízení bavorské vlády čtvrtý den. Podle dosavadních diplomatických informací budou muset mít testy také pendleři, kteří už prodělali covid, i očkovaní Češi.